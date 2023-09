Martedì 12 Settembre 2023, 00:15

«Ma ci rendiamo conto che nessuno ha nemmeno pensato al carico e scarico delle merci? Né alla raccolta dei rifiuti?», David Hayon, presidente dell’Associazione Commercianti di via Nazionale, è categorico: «il Tva sarà la mazzata finale». Più si esamina il contestatissimo progetto del Comune di realizzare una nuova tranvia da Termini (palazzo Massimo) al Vaticano (piazza Risorgimento) e all’Aurelio (piazza Giureconsulti), la Tva, e più emergono le lacune di un’idea «da Mulino Bianco e non da realtà di Roma».

Roma, sul Tram 2 parte l’inchiesta nel Municipio II: «Servono nuove soluzioni»

LA LISTA

L’elenco dei contrari al Tva è lunghissimo: Confcommercio, Confesercenti, Federmoda, l’Associazione della Botteghe Storiche, l’Associazione Residenti nel Centro Storico, tassisti, vigili urbani, i venditori di libri usati di piazza Esedra. Ora anche l’Associazione dei Commercianti di via Nazionale che si schiera per il “no”. Un diniego totale: «No all’opera che è sbagliata. No al cantiere che è un’idea folle. Sì ai nuovi bus elettrici», dice ancora Hayon. Al centro di questa ennesima contrarietà ci sono problemi molto pratici: «Qui non si è mai visto nessuno. Nell’era della Posta certificata, perché non ci hanno avvisato? Possibile che ingegneri e tecnici non si rendano conto di come funziona la vita reale di chi su questa strada di lavora?». Hayon è proprietario di una serie di locali, un pub e alcune gelaterie molto note e frequentate. Alle quattro del pomeriggio, il pub che fa angolo fra via Napoli e via Nazionale è già pieno.

RIFIUTI

«Qui abbiamo, come un po’ in tutta Roma, il problema dell’inefficienza del sistema della raccolta dei rifiuti. Dobbiamo mettere l’immondizia su via Nazionale per consentire ad Ama il ritiro. Che succederà quando ci sarà il tram? Poi, già qui il carico e scarico delle merci si fa sul filo dell’illegalità, con parcheggi arrangiati perché nessuno ne ha previsti su via Nazionale e nelle strade limitrofe sono sempre occupati. Il tram taglierà in due la strada rendendo ancora più difficile queste operazioni. Chi ha tirato fuori questo tram non sa cosa significhino queste due cose per chi lavora nel commercio».

DESERTO COMMERCIALE

Anche perché via Nazionale è stata «martoriata»: prima la chiusura della fermata metro di Repubblica, porta di accesso per via Nazionale, a causa dei problemi alle scale mobili; quindi il Covid, poi i lavori eterni per rimuovere i sampietrini «ma solo da largo Magnanapoli a via Quattro Fontane. Da lì a piazza Esedra i sampietrini sono stati solo coperti dall’asfalto», dice Hayon. Il risultato di questa lunga serie di problemi è il «deserto commerciale» in cui è piombata via Nazionale che, da salotto dello shopping di lusso, ormai conta 4 negozi su 10 chiusi.

Dubbi, problemi, perplessità che si sommano a quelle già espresse nelle scorse settimane: «l’altissimo rischio», definizione della Soprintendenza, per palazzi rinascimentali, edifici medievali e aree archeologiche; il “tappo” di via IV Novembre che può diventare una trappola esplosiva per la circolazione in tutto il centro. Il caos viabilità a piazza dei Cinquecento per i nuovi sensi di circolazione legati alla presenza dei binari. E, ancora, l’Ospedale Santo Spirito in Sassia con i lungotevere e il Vaticano che finirebbero bloccati in caso di problemi alle vetture a piazza della Rovere.