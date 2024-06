Sabato 8 Giugno 2024, 07:00

Via libera della giunta capitolina a un progetto per realizzare 800 metri di ciclabile a Testaccio. Una volta realizzato il piano, la rampa che parte dal lungotevere degli Artigiani (nei pressi del Ponte dell’Industria, tra i quartieri Testaccio e Marconi) arriverà a Largo Giovanni Battista Marzi, all’interno dell’ex Mattatoio.

Un’opera che nei piani del Campidoglio sarà accompagnata anche dalla riqualificazione delle banchine del Tevere. A pagare sarà Fondazione Roma per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro. Per velocizzare la procedura, si ricorrerà a una fattispecie prevista dal nuovo codice degli appalti. «Grazie a Fondazione Roma per questo suo impegno importante a servizio della città – ha commentato il sindaco Roberto Gualtieri – si tratta di un intervento di grande valore perché completa un corridoio ciclabile strategico verso una zona sicuramente oggetto di uno dei più significativi piani di rigenerazione urbana cittadina con cui riqualifichiamo e rilanciamo tutta l’area dell’ex Mattatoio di Testaccio».

L’AREA

Un progetto, quello che arriva all’ex Mattatoio, che si inserisce infatti all’interno di una riqualificazione più ampia della zona circostante. A febbraio, ad esempio, era stata sgomberato un’enorme area a largo Dino Frisullo, qualche centinaio di metri dal mercato di Testaccio.

Lì sorgerà una biblioteca universitaria e uno e spazio culturale aperto al pubblico. Ed è previsto un intervento nell’ambito del progetto Caput Mundi per trasformare lo spazio davanti all’ex Mattatoio in un parcheggio pubblico e in opere di viabilità. E ancora, nei piani del Comune c’è un padiglione per gli eventi, uffici e la restaurazione della statua del toro. Un investimento da circa 80 milioni di euro che dovrebbe vedere la luce entro il 2026.