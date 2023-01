Mercoledì 4 Gennaio 2023, 00:07

I controlli verranno intensificati e molto probabilmente sarà aumentato il personale delle forze dell’ordine in servizio alla stazione Termini soprattutto in quella fascia oraria - 20/24 - che rappresenta quella più “critica” vista non solo l’aggressione contro la 24enne israeliana avvenuta a Capodanno ma anche per tanti altri episodi (dalle risse alle rapine) che pure si sono consumati nelle settimane precedenti. Inoltre il Campidoglio sta procedendo a una verifica degli immobili vicino alla stazione, comprese caserme dismesse o beni confiscati alla criminalità organizzata, dove spostare il Centro di accoglienza di via Marsala.

Ieri mattina nel Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura è stato discusso un piano per intensificare la vigilanza dentro e fuori da Termini, già ampiamente controllata da numerosi sistemi di videosorveglianza. Le forze dell’ordine e il Prefetto hanno convenuto sulla fascia oraria serale indicandola come quella più “delicata” fermo restando che l’episodio contro la 24enne rappresenta un unicum. Per il prefetto, Bruno Frattasi, siamo in presenza di un atto «opera di un folle». Quindi più uomini e più verifiche mentre appunto si cerca di risolvere anche il problema dell’assistenza ai senza fissa dimora.

Nell’area di viale Pretoriano c’è un campeggio improvvisato, fatto di tende. Sono una dozzina. Lì ci vivono molti dei senzatetto che gravitano attorno alla stazione. Si scaldano con un grande barile di latta: lì dentro accendono un fuoco quando le temperature si abbassano. Di fronte c’è la sede della Caritas: a poca distanza un uomo, sempre senza fissa dimora, fa il barbiere lungo la strada. Il sottopasso Turbigo fino a qualche tempo fa era l’esempio del degrado di Termini. Oggi, completamente ripulito, è forse uno dei luoghi dove l’incuria ormai si vede solo in qualche rifiuto abbandonato. Anche tra i barboni capitolini c’è paura dopo che un senzatetto. «Vengono sempre qui a dare fastidio - dice Anna che viveva al Verano e oggi la vita l’ha portata a dormire in una casa di cartone proprio davanti all’ingresso della stazione - A me rubano i cartoni migliori. Ma c’è gente che i coltelli li tira fuori, specie a via Marsala». A un certo punto arriva una donna che vede la foto del ragazzo individuato dalla polizia come l’autore dell’aggressione. Aggrotta un po’ il viso.

«È un giovane, probabilmente potrei averlo visto qui, alla Stazione Termini, ma di passaggio. Da tre mesi dormo qui, da 36 sono in Italia», commenta Serena, una senzatetto polacca. All’ingresso della Caritas c’è una frase di don Luigi Di Liegro: «Una città è più civile se prende coscienza dei suoi problemi più gravi e in primo luogo dei problemi dolorosi dell’emarginazione». E di questo ne è convinto anche Giustino Trincia, direttore della Caritas capitolina.

«Condanniamo quanto accaduto ed esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla vittima, ma con l’emarginazione e l’isolamento aumenta la possibilità di imbattersi in persone che possono avere comportamenti dannosi per la comunità - dice - è un problema che va avanti da decenni: non ci sono solo esigenze dei bisogni primari dei senzatetto, come mangiare o dormire, ma ci sono grosse difficoltà da considerare, come malattie psichiatriche, problemi legati alla mancanza di lavoro. Serve un lavoro sempre più corale tra istituzioni e terzo settore». Proprio gli ultimi possono essere i più esposti a guadagni facili e illegali. Lo ammette lo stesso direttore. «Noi facciamo un’attività educativa, ma c’è un tasso di recidiva proprio come avviene con gli ex detenuti - sottolinea - Se non hanno alternative o percorsi di recupero è ovvio che ricadono lì. Noi cerchiamo in tutti i modi di tirarli fuori». Qualche anno fa si sono contati circa 4.000 senzatetto nella Capitale. «Ma ora, finalmente, inizierà un censimento di Istat, un lavoro meticoloso a cui diamo la massima collaborazione», conclude.