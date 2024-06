Domenica 2 Giugno 2024, 05:15

Sdraiato, completamente ubriaco, non ha neanche la forza di aprire gli occhi. Sguardi veloci e affaticati da un lungo viaggio si impigliano distratti in quella sagoma che giace dentro alla stazione ferroviaria Termini, accanto alle vetrine dei negozi dello scalo.

Poco distante, c’è una mendicante inginocchiata che chiede l’elemosina. Davanti alle biglietterie self service dei ticket ferroviari stazionano strani personaggi. Indossano, il più delle volte, magliette di colore rosso: estremo tentativo di essere scambiati per operatori di Trenitalia. Tampinano i turisti, li aiutano a fare il biglietto per poi chiedere una cospicua mancia. Molti hanno accento campano. Quotidianamente vengono identificati, multati e “daspati” dalle forze dell’ordine.

Ancora qualche passo e si entra all’interno set di un film poliziesco. Ciak si gira la realtà: un giovane, italiano, sul lato di via Giolitti della stazione, ha puntato un turista. Lo segue e da dietro tenta di rapinarlo: è un assalto. Lo strattona fino a farlo precipitare a terra. Sono le 14 di sabato, si deve sgomitare per evitare la folla che entra ed esce dalla stazione. In pieno giorno, il malvivente tenta il colpo, anche se proprio davanti a lui ci sono diversi agenti della Polizia di Stato. Uno di loro prova a fermarlo e viene colpito alla tempia con un pugno. Il rapinatore fugge, il poliziotto barcolla, scuote la testa, ma non si arrende: fa uno scatto, lo insegue e lo ferma dopo pochi metri.

LE TRAPPOLE

Violenze, disperazione e trappole danno il benvenuto ai turisti che arrivano alla stazione Termini, trasformata in una muraglia di illegalità difficile da superare rimanendo indenni. Se poi si sceglie la sera per viaggiare, tutto diventa ancora più complicato. L’uscita su piazza dei Cinquecento è animata da decine di senzatetto, c’è chi racconta che spesso, poco dopo le 23, una coppia di giovani sbandati inizia a litigare attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e dei Parà della Folgore, costretti a presidiare la zona da qualche mese a causa dell’illegalità dilagante. C’è caos per capire dove sia il nuovo stallo dei taxi, spostato a causa degli attesi lavori di restyling di piazza dei Cinquecento. Solo grazie all’aiuto di qualche romano che indica la strada, si capirà che l’attesa delle auto bianche deve essere fatta sulla destra dello slargo. Per arrivarci, però, si dovrà passare accanto a un accampamento di clochard che litigano tra loro. Tutti in fila poi, i turisti, lungo un corridoio a cielo aperto dove si è intrappolati tra gli odori del degrado (lì gli sbandati della piazza fanno i bisogni). Prima di arrivare allo stallo, ovviamente, c’è qualche tassista abusivo pronto a far cadere i viaggiatori nella trappola della corsa a costi stellari. Di giorno, poi, ci sono gli street food abusivi. Si piazzano all’uscita della metro, lato via Cavour, venditori sudamericani di piatti preparati a casa e smerciati a 6 euro. Via Giolitti, invece, è territorio dei nordafricani che girano con carrelli dai quali estraggono spiedini di carne.

LE DIFFICOLTÀ

Intanto, nel mondo di sotto, quando si scendono le scale della stazione Termini della metro A, davanti ai tornelli, si forma una lunghissima fila per acquistare il ticket da 1,50 euro alle biglietterie automatiche: spesso molte non funzionano, quasi sempre i turisti non capiscono quanto si debba pagare e non c’è nessun assistente ad aiutarli. C’è solo un tabaccaio che vende i ticket, ma bisogna sbrigarsi a comprarli: dopo qualche ora dall’apertura del negozio (poco distante dai tornelli) i biglietti finiscono. Sulla banchina della stazione, poi, c’è l’assedio dei borseggiatori: gruppi di rom, ma ora anche molti sudamericani. Da Termini, dopo aver colpito, i malviventi si spostano nelle stazioni più affollate per incrementare il bottino. Un esempio? Ieri alle 15, a Barberini, una rom ha derubato un turista mentre entrava nel vagone: una romana che aveva visto la scena dalla banchina, ha provato ad avvertire la vittima bussando rumorosamente sui vetri del vagone mentre le porte si chiudevano. Solidarietà metropolitana, spesso inutile purtroppo.