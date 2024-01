Roma, a Termini scoperta la nuova tecnica usata dai borseggiatori: lo zaino e il cellulare, ecco la truffa

Due borseggiatori, ieri al Mercato Centrale di Termini hanno messo in pratica una nuova tecnica per derubare. Quest’ultimi sono stati fortunatamente colti in flagranza di reato dalla squadra della Polfer. Un nuovo sistema adoperato dai ladri in questione che, utilizzavano una giacca sopra lo zaino o sopra il cellulare mentre il complice distraeva la vittima, poi il furto. Questa volta, la nuova ingegnosità non è riuscita a portare i risultati sperati, poiché i due scippatori sono stati fermati mentre scappavano.

I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria della Polfer, stavano transitando su via Giovanni Giolitti, all’altezza dell’ala Mazzoniana (vicino al Mercato centrale), quando hanno notato l’uomo che già era stato segnalato alle forze dell’ordine.

Il signore, si aggirava con fare sospetto tra la gente che attendeva negli stalli i pulman diretti agli aeroporti della Capitale.

Successivamente il già noto rapinatore è entrato insieme al suo favoreggiatore all’interno del Mercato Centrale, ed entrambi hanno iniziato ad aggirarsi tra i tavoli dove erano presenti numerosi e possibili vittime. Dopo pochissimo tempo, uno dei due si è diretto verso l’uscita, tenendo tra le mani un giubbotto sotto il quale celava un oggetto, rivelatosi poi essere uno zaino, dentro il quale c'erano i precedenti furti. Mentre stavano scappando con il nuovo bottino, entrambi sono stati fermati dai poliziotti che li hanno arrestati.