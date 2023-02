Roma, accampamento abusivo sgomberato in zona Termini: via circa trenta tende occupate da più di 40 senzatetto

Blitz stamattina: sgomberata e bonificata la zona di viale Pretoriano, nei pressi della stazione Termini di Roma. Si tratta di una area adiacente viale delle Mure Aureliane, dove era presente una tendopoli con numerosi insediamenti abusivi, oggetto nelle scorse settimane di segnalazioni e denunce. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i Carabinieri, insieme agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. Sono state individuate oltre trenta tende, utilizzate come ricovero di fortuna da circa quaranta persone senza dimora: fra queste, per otto stranieri sono in corso accertamenti per valutarne la regolarità sul territorio nazionale.

L'intervento è stato deciso dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma, Bruno Frattasi, e poi coordinato da un apposito tavolo tecnico in questura. Durante le operazioni, è stata assicurata la presenza sul posto di personale della sala operativa sociale del Comune e dei servizi sociali del municipio, per poter fornire ogni necessario sostegno ai soggetti in condizioni di fragilità e per offrire sistemazioni alloggiative più sicure e dignitose.

