I traslochi nella Capitale? Praticamente tutti abusivi. E i pochi che pagano per le autorizzazioni vengono persino multati. Una situazione kafkiana quella messa in evidenza dai dati del Dipartimento allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive del Campidoglio in relazione alle richieste di rilascio dell’occupazione del suolo pubblico pervenute ai municipi nel 2023. Numeri arrivati ora in risposta a una interrogazione comunale presentata a gennaio dalla consigliera FdI Francesca Barbato che ha sollevato la questione.

Tassa sui traslochi, la stima delle perdite

La stima è che i mancati introiti dalle occupazioni di suolo pubblico per traslochi si aggiri sui 17 milioni di euro all’anno. Secondo i dati del Dipartimento, infatti, i traslochi per cui è stata rilasciata una regolare autorizzazione a Roma nel corso di tutto il 2023 sono stati appena 365, vale a dire uno al giorno per un incasso che supera di poco i 184mila euro. Bazzecole a fronte di un numero di compravendite immobiliari che, nel solo primo quadrimestre dello stesso anno, sono state 9.240 e che quindi, in un anno, sono circa 36.000. Ipotizzabile che tutti o quasi i nuovi inquilini debbano spostare mobili ed effetti personali e che buona parte di loro si debba affidare a ditte specializzate. Il gap è lampante se si considera, per esempio, che a Milano, città con la metà degli abitanti, la media annua di richieste analoghe presentate dai traslocatori si attesta sulle quarantamila. «C'è un sommerso enorme e una illegalità diffusa - afferma Barbato - Non si tratta solo di un aggravio per le tasche di Roma Capitale, che ogni anno perde diversi milioni di euro, ma anche di una evasione fiscale notevole perché è facile immaginare che gli operatori che non chiedono l’occupazione suolo pubblico siano anche indotti a non regolarizzare i propri rapporti di lavoro». La Barbato punta il dito sulle lungaggini burocratiche dell’amministrazione, motivo per cui «va rivista tutta la trafila delle procedure» che a Milano, tra l’altro, è gestita da un’unica centrale informatizzata.

La proposta

Una richiesta che arriva anche dall’Anit, l’Associazione nazionale italiana dei traslocatori che da tempo richiede che sia istituito nella Capitale un albo dei regolari e un accesso alle pratiche semplificato. L’altra notte in via della Croce, in pieno Centro Storico, durante un importante trasloco, una delle aziende che aveva fatto regolare richiesta di occupazione del suolo pubblico ad aprile e per la quale aveva pagato oltre 600 euro tra tasse e concessioni, la Traslocomodo srl, mentre era al lavoro ha subito un controllo di una pattuglia della municipale che l’ha sanzionata. «Il comando dei vigili che si occupa delle Osp - racconta il titolare Fabrizio De Lorenzis - rispetto a una richiesta di lavorare dalle 5 alle 10 del mattino dal 20 al 24 maggio, ci ha concesso la possibilità di operare solo dall’1,30 fino alle 7 dopo avere ottenuto anche il permesso dalle attività commerciali interessate dall’occupazione. Ebbene, alle 3 della notte i vigili sono arrivati e ci hanno sanzionati con 4 verbali, 3 per lo stesso motivo (parcheggio in zona pedonale) e una di 600 euro per l’inquinamento acustico dovuto all’elevatore esterno. Operai e camion sono stati costretti a lasciare a zona». La mattina De Lorenzis interpella l’ufficio preposto per l’Urbanistica nel I Municipio: «Mi dicono che per esercitare l’attività sarebbe stato necessario un permesso dal Dipartimento tutela ambiente, cosa di cui non eravamo affatto a conoscenza». Successivamente interpellato anche quest’ufficio al traslocatore viene detto che tale parere non è assolutamente mai richiesto per le attività di trasloco. Pertanto la Traslocomondo riprende contatti con l’Ufficio dei vigili che si occupa di rilasciare i permessi Osp. «Ci hanno risposto che “allora la multa è contestabile”». Per Mauro Santonati, di Anit, questa vicenda «dimostra come disincentivi anche il più onesto a lavorare regolarmente». Dei dati del Dipartimento Sviluppo Economico protocollati pochi giorni fa mancano quelli relativi al I e X Municipio che non hanno mai risposto alle note di richiesta del Campidoglio, ma i dati sui restanti municipi sono più che eloquenti. Nel II si concentra il maggior numero di richieste: 143, 42 nel VII; appena 6 nell’XI Municipio dove il consigliere locale Marco Palma a gennaio aveva evidenziato con Barbato l’anomalia, appena 4 nel XII, addirittura zero nel VI. «I dati sono impietosi - continua Barbato - per questo ho appena protocollato una proposta di modifica della Deliberazione di assemblea capitolina 21 del 2021 dove si richiede di considerare la natura del trasloco come occupazione di breve durata e pertanto di assoggettarlo a procedure più veloci a patto che le ditte che ne facciano richiesta risultino iscritte all’albo dei trasportatori cose per conto terzi, istituito con la Legge n. 298 del 74. In parallelo sarà necessario che la maggioranza sposi la necessità di uniformare queste procedure veloci per tutti i municipi, in collaborazione con i Comandi di polizia locale che dovranno essere necessariamente coinvolti». Insomma: stop al “nero” e alle procedure lunghe a cui nessuno praticamente nessuno si attiene.