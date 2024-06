Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:00

Sono iniziati ieri, dopo la cerimonia di avvio, i lavori per il nuovo accesso della stazione Trastevere, lato Marconi. Il cantiere dovrebbe chiudersi entro il 2025. A inaugurare l’arrivo delle ruspe e delle trivelle, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e dg di Rete Ferroviaria Italiana, e Umberto Lebruto, ad Fs Sistemi urbani. Insieme a loro, anche l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e gli assessori capitolini all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, e alla Mobilità, Eugenio Patanè.

«È un intervento molto importante, oggi inauguriamo un cantiere con una funzione molteplice: un ampliamento di un bacino di captazione, di quasi il 50%, e una ricucitura urbana di un nodo cruciale per Roma», ha detto Gualtieri che ha aggiunto: «Abbiamo già riqualificato piazzale Biondo e con il sottopasso Marconi la stazione Trastevere diventa un centro dell’intermodalità: si apre a Marconi, a Portuense ma anche all’VIII municipio con ponte dell’Industria. Le stazioni sono luoghi preziosi non sono per la mobilità ma oggi sono l’opposto di quello che dovrebbero essere, sono luoghi di degrado. Noi vogliamo trasformare quelli che sono non luoghi in luoghi dove ci sono bar caffè parchi, dove i cittadini possono stare. La concentrazione di interventi in questo quadrante è imponente. Il cronoprogramma prevede la fine dei lavori nel terzo trimestre 2025, un cantiere che avrà un ritmo serrato. È un tassello di un sistema di interventi molto più amplio». Gualtieri ha sottolineato che quello di Trastevere «è uno dei sette interventi che si stanno realizzando sulle stazioni, per un totale di 48 milioni, che vengono riqualificate per diventare poli di intermodalità. Tre che si completano entro il 2024: il restyling all’aeroporto di Fiumicino, è in corso quello alla stazione Termini e alla stazione San Pietro da 11 milioni. Entro il 2025 abbiamo oltre a questo della stazione Trastevere, Roma Tuscolana e Roma Aurelia. Stiamo lavorando per aggiungere a queste stazioni anche Divino Amore, Massimina. Zama». Per Rfi questo è «un cantiere importante - dice Strisciuglio - perché testimonia l’attenzione sulla valorizzazione delle stazioni che è un nostro obiettivo di piano. Il nostro obiettivo è migliorare l’accessibilità delle stazioni. Grande obiettivo è anche la ricucitura urbana. Gli interventi complessivi per il Giubileo valgono 48 milioni di euro».

«LAVORI ATTESI DA 30 ANNI»

Per l’assessore Veloccia, questi sono lavori «importantissimi e attesi da trenta anni da tutto il quadrante. L'accessibilità alla stazione, infatti, sarà ora garantita anche da via del Fornetto sia ai pedoni e sia agli autoveicoli che potranno arrivare e fermarsi nella piazzola kiss&ride che sarà realizzata appositamente. La stazione verrà inoltre potenziata con un secondo collegamento sotterraneo, verranno migliorati i servizi, le pensiline di attesa e in generale vi sarà un complessivo restyling di tutta la struttura. Questo cantiere è stato possibile grazie all'azione congiunta con Rfi. Abbiamo studiato insieme ai tecnici del gruppo Ferrovie dello Stato il progetto e gli impatti urbanistici del nuovo assetto della stazione. Oltre a ciò è in itinere anche una seconda fase, ancora più ambiziosa: puntiamo a migliorare ulteriormente gli accessi e a ridisegnare complessivamente il quadrante riqualificando gli ex rilevati ferroviari per trasformarli in percorsi ciclopedonali di servizio per raggiungere la stazione. Attraverso opportuni sbancamenti, inoltre, vogliamo procedere all'allargamento di via Pacinotti per superare lo strozzamento della carreggiata verso Piazzale della Radio. Un altro insieme di interventi dunque che finalmente prende forma per rendere la nostra città più vivibile, migliorando e semplificando i servizi e favorendo, sempre di più, l'accesso al trasporto pubblico su ferro».