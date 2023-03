Starbucks apre a Roma in pieno centro storico: ecco dove sarà e quando apre

È ufficiale, Roma avrà uno store di Starbucks in pieno centro storico, proprio di fronte alla Camera dei deputati in piazza Montecitorio. I lavori sono già iniziai e da ieri i cartelloni verdi e bianchi della multinazionale dei cappuccini campeggiano sulle porte e sulle vetrate. «Come essere tra amici», si legge sulla gigantografia di due donne sedute a sorseggiare un caffè.

Sarà un negozio su ben tre piani, che prende il posto di un bar-ristorante trasferito altrove. Si tratta del secondo store aperto dalla catena in terra capitolina: il primo è stato infatti inaugurato quasi un anno fa, nell'aprile 2022, al Castel Romano Designer Outlet di Via Del Ponte di Piscina Cupa 64. Lontanissimo, tuttavia, dal centro storico della Capitale.

Starbucks cerca personale per l'apertura

La multinazionale sta quindi cercando nuovo personale a cui affidare il nuovo store: alcuni giorni fa Percassi - l'azienda che gestisce il franchising in Italia di marche esteri come Victoria's secret, Lego e la stessa Starbucks - ha pubblicato diversi annunci di offerte lavoro su Linkedin, per le posizioni aperte di "store manager" e barista. Ancora incerta la data dell'apertura ufficiale.