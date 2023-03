Roma, sport e inclusione: gli Special Olympics protagonisti della Staffetta solidale Acea Run4Rome

Devis D’Arpino ha una passione per la corsa. E’ facile incontrarlo lungo la pista ciclabile della sua città, Latina, dove si allena - per tantissime ore al giorno - e diversi giorni alla settimana con suo papà Lello insieme ai tecnici della Nuova Era. Devis, classe 1979, ha tanti sogni da realizzare e traguardi da raggiungere. Il primo è riuscito a conquistarlo nel 2019, ai giochi Mondiali Special Olympics di Abu Dhabi dove ha vinto una medaglia di bronzo negli 800 metri di atletica leggera. L’obiettivo, ora, è quello di abbassare i tempi e di ottenere nuove imprese, in un’altra disciplina, nei prossimi mondiali previsti - per quest’anno - a Berlino. La corsa è stata un supporto nei momenti più difficili della sua vita anche quando sin da piccolo ha dovuto fare i conti la diagnosi di psuedoipoparatiroidismo. Una disfunzione ormonale che gli ha procurato difficoltà nei movimenti. La sua famiglia non si è mai arresa accompagnandolo in ogni istante della sua vita. Lo sport e l’approdo agli Special Olympics, nel 2009, ha permesso a Devis di realizzarsi e superare ogni ostacolo.

La solitudine, l’assenza della famiglia d’origine e la rinascita hanno caratterizzato la vita di Massimiliano Zannini, 31enne e nativo di Abejorral, in Colombia.Massimiliano viene accudito in una struttura e successivamente affidato ad una famiglia italiana. Un percorso lento e doloroso che gli ha procurato difficoltà relazionali con i suoi compagni d’asilo e l’esito di una diagnosi spietata e difficile da accettare: ritardo nella crescita e nell’apprendimento. Massimiliano è determinazione e sacrificio. Doti che gli hanno permesso, nel 2004, di entrare nel team “Nuovi Orizzonti” Special Olympics , integrarsi alle regole del gruppo, relazionarsi con i propri compagni e migliorare la coordinazione motoria. Dopo i primi 100 metri, Max, è riuscito a gareggiare nei 400 ad ostacoli. Segno che lo sport rappresenta uno strumento di inclusione e rivoluzione culturale che supera ogni tipo di discriminazione e rende gli atleti i protagonisti della loro vita e dei loro successi.

STAFFETTA SOLIDALE ACEA RUN4ROME

Devis, Massimiliano insieme ad Andrea Luciani saranno i tre atleti del movimento Special Olympics, protagonisti - per il secondo anno consecutivo - dell’Acea Run Rome The Marathon, la staffetta solidale che si correrà domenica 19 Marzo, a partire dalle 8.15 ai Fori Imperiali. Un momento indimenticabile che non conosce antagonismi e contrasti, ma solo emozioni, traguardi e bellezza, grazie allo spettacolo delle Frecce Tricolori che sorvoleranno via dei Fori Imperiali con il contributo della Pattuglia acrobatica Nazionale e in collaborazione con l’Aeronautica Militare.

Un percorso nel quale il team - formato da 4 atleti - potrà percorrere le 4 frazioni previste: da 13 km, da 11, 8 - 7,2 e la finale da 10,195km. Per un totale di 42 chilometri di maratona. E per la prima volta gli atleti “speciali” parteciperanno nelle staffette unificate. Nel dettaglio: una persona normo dotata potrà gareggiare con una persona con disabilità intellettiva.

Sono circa 30 mila gli atleti attesi per domenica. Una corsa per aiutare coloro che sono in difficoltà attraverso una raccolta fondi che andrà a sostenere le 15 associazioni che hanno aderito al Chiarity Program. Il ricavato delle staffette confluirà nella Campagna di raccolta fondi “Adotta un campione”, promossa dal movimento special Olympics e renderà realtà il sogno degli atleti convocati per i mondiali estivi a Berlino, previsti per il prossimo Giugno.