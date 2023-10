Roma, alle Terme di Diocleziano si celebrano i 20 anni di Sky: il programma e gli ospiti

Nel più grande complesso termale dell’antichità, sbarcano gli studi televisivi di Sky, per celebrare in tre giornate evento dal sapore unico, l’anniversario dei loro vent’anni di attività. Ad ospitare i panel dal due al quattro ottobre è proprio il complesso monumentale delle Terme di Diocleziano , che dal III secolo d.C., non smettono di affascinarci per la loro maestosità ed estensione talmente ampia da coprire l’attuale zona tra la stazione Termini e Piazza della Repubblica.

Un evento per promuovere l’impegno alla costante innovazione tecnologica e del linguaggio su cui Sky ha affondato le sue radici, contribuendo a trasformare il mondo televisivo italiano; ed oggi enfatizzato nella Capitale dalla presenza di ospiti di fama nazionale ed internazionale.

Con oltre venti ore di diretta, la poliedrica programmazione delle tre giornate spazia tra le tematiche e alcuni dei più noti volti negli ambiti: dell’attualità, della cultura, del cinema, delle serie tv, dell’intrattenimento, dello sport, dello spettacolo, della politica, dell’economia, dell’innovazione, dell’arte, dell’industria e della scienza.

Obiettivo di questi dibattiti? Approfondire e raccontare un mondo in costante trasformazione, tramite la creazione di un palco di confronto sul ruolo di una media company come Sky nel dibattito politico e nel sistema Paese nei suoi primi vent’anni di attività in Italia.

Programma ed ospiti di martedì 3 ottobre

09:30 - Quali storie per il cinema italiano?

Ad aprire le danze sono Michela Andreozzi, Walter Veltroni e Pupi Avati, in un incontro moderato da Gianni Canova sul nuovo linguaggio diretto ed ironico del cinema in sala ed in onda. Solo alcune delle tematiche affrontate anche all’interno dell’ancora nuovo programma quotidiano Cinepop, diretto proprio da Michela Andreozzi.

10:00 - Borghese. Il valore della ristorazione locale

A seguire il collegamento con uno dei volti più noti di Sky Italia, lo chef Alessandro Borghese. Conduttore dello show “4 ristoranti” dal 2015 e precedentemente giudice di Junior MasterChef Italia, si cimenta negli anni successivi anche nella presentazione dei programmi: “Cuochi d’Italia”, “Piatto ricco” e Celebrity Chef.

10:30 - Intrattenimento senza confine

L’ incontro con il conduttore e opinionista Costantino Della Gherardesca, verte invece sul tema dell’intrattenimento.

Il conduttore e opinionista approda su Sky al timone dei programmi intrattenimento-umoristici “Pechino Express”, “Quattro matrimoni” e “Celebrity Chef”.

11:00 - Dove nessuno guarda

Il giornalista e autore televisivo Pablo Trincia ci racconta il suo podcast true crime sul caso dell’omicidio di Elisa Claps e la storia del killer Danilo Restivo; pubblicato su tutte le piattaforme nel 2023 in ricordo del trentesimo anniversario delle vicende narrate.

11:30 - Il mestiere dell'attrice

Le attrici Silvia D'Amico, Beatrice Grannò e Carlotta Gamba, raccontano la caldissima polemica attorno alla professione dell’attore: dall’immedesimazione nei personaggi al labile confine tra finzione scenica e realtà personale.

12:00 - Letteratura e serialità

La regista e attrice Valeria Golino e gli scrittori Giancarlo De Cataldo e Antonio Scurati, descrivono l’incontro inevitabile e il rapporto più o meno contaminato tra letteratura e serialità televisiva.

12:30 - Da Berlino a Berlino, verso Euro 24

Convegno con il giornalista, conduttore televisivo e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa e l'ex calciatore Giuseppe Bergomi, con cui nell’estate 2021 ha commentato il vittorioso cammino della nazionale Italiana al campionato europeo di calcio 2020.

14:00 - Ci piace leggero

Alle due l’appuntamento con la Gialappa’s band, il duo comico dei commentatori televisivi e radiofonici Marco Santin e Giorgio Gherarducci.

Presente in collegamento anche il conduttore, produttore e imitatore Nicola Savino.

14:30 - Romanzo criminale e Gomorra: Ritorno alle origini

Nell’immancabile confronto tra le storie dalle sfumature così differenti di “Romanzo criminale” e “Gomorra”, saranno presenti: i produttori Nils Hartmann e Riccardo Tozzi, lo scrittore Giancarlo De Cataldo e gli sceneggiatori Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli.

15:00 - The Green Dream

L'imprenditrice e stilista Lavinia Biagiotti Cigna, Consigliere della “Camera Nazionale della Moda Italiana” dal 2004, espone il tema del “Green Dream”.

15:20 - Parla come Masterchef

La giuria di Masterchef composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli si racconta in un incontro dal titolo “Parla come Masterchef”.

15:50 - Grazie Gigi

Luigi Datome, ex cestista italiano professionista in NBA e in Europa, espone la sua esperienza nella pallacanestro.

16:20 - A casa c'è lo Sport

Il dibattito sullo sport prosegue col nuotatore Gregorio Paltrinieri e la schermitrice Rossella Fiamingo.

16:45 - Le anime di Sky Arte

Le differenti forme e sfaccettature artistiche affrontate dagli occhi dello scrittore Carlo Lucarelli, dell'attrice e drammaturga Isabella Ragonese, del fotografo Oliviero Toscani e del giornalista e curatore Nicolas Ballario.

17:15 - Economia

Il consueto appuntamento di Sky TG24 Economia; costituito dall’alternarsi degli interventi del presidente della Fondazione Roma Expo 2030 Massimo Scaccabarozzi, del presidente di Assolombarda Alessandro Spada e del vicepresidente di Confindustria Alberto Marenghi.

18:00 - Federico Buffa Talks - Storie di Sport

A concludere la giornata odierna, l’estratto dell'intervista di Federico Buffa Talks con José Mourinho. Sul palco Federico Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri.

Programmazione di mercoledì 4 ottobre

09:00 – La terza ed ultima giornata all’insegna della politica e dell’attualità, si aprirà con un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire l’intervento del direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis.

09:20 - Le donne nell’Afghanistan talebano

Con l'attivista per i diritti delle donne afghane Suraya Pakzad.

09:30 - Guerra in Ucraina

Con l’attivista russa Evgenia Kara-Murza.

09:40 - Sfide climatiche

Con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione.

10:00 - Health

Un incontro con la docente Patologia generale in Humanitas University Maria Rescigno, il Presidente della Società Italiana di Cardiologia Pasquale Perrone Filardi, il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore Scientifico di Humanitas Alberto Mantovani.

10:30 - Scuola

Con il Ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

10:50 - Politica

Con il leader di Azione Carlo Calenda.

11:10 - Economia e PNRR

Con il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto.

11:30 - Business

Il consueto appuntamento col Business di Sky TG24, in cui interverranno: la presidente di Autostrade per l'Italia Elisabetta Oliveri, il presidente di Open Fiber Paolo Ciocca e l'AD di JLR Marco Santucci.

12:00 - Politica

Con il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

12:20 - Politica

Con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

12:40 - Cinema

Con il regista e sceneggiatore Paolo Virzì.

13:00 - TG

L’abituale appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.

14:00 - Politica

Con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

14:20 - Giustizia

Con la presidente della Corte Suprema di Cassazione italiana Margherita Cassano.

14:40 - Difesa

Con il ministro della Difesa Guido Crosetto.

15:00 - Sky Up The Edit e i valori dello sport

Con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il direttore di Sky Sport Federico Ferri, il presidente dell’A.S. Luiss Luigi Abete e il velocista Filippo Tortu.

15:30 - Roma

Col sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

16:00 - Business

L’ordinario appuntamento con Business di Sky TG24, in cui interverranno: il presidente di ANPIT Federico Iadicicco e il Rappresentante della Commissione Europea in Italia Alberto Parenti.

16:30 - Università

Con la ministra dell'Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

17:15 - Lavoro

Con la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il Segretario generale delle CGIL Maurizio Landini.

18:00 - Climate crisis

Con: il giornalista Riccardo Luna, Paolo Conversi della Segreteria di Stato Vaticana, la surfista e attivista Maya Gabeira, l'attivista climatica Licypriya Kangujam e la negoziatrice climatica Ineza Umuozha Grace.

20:45 - Serata tra musica e parole

Con i cantautori Daniele Silvestri e Ghemon.