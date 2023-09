Roma, boom di set cinematografici e richieste di location private: ecco come offrire la propria abitazione

Fai entrare la tua casa in un film, fai entrare il film nella tua città. Non è uno slogan pubblicitario ma è quello che sta accadendo sempre più nella capitale. Sono infatti sempre più le richieste di location suggestive o di ambienti ricercati, per film, spot pubblicitari e serie televisive nel periodo post covid. Affittare la propria casa per set cinematografici sta diventando sempre più una moda molto diffusa fra attori e adesso anche fra gente comune, appartamenti richiesti dalle produzione e dai registi grazie al boom dei set cinematografici sparsi per i 15 municipi romani. Da Montesacro a Ostia, dall'Esquilino all’Appia: set appena “chiusi” per Luca Guadagnino e il suo Queer con Daniel Craig e quello di Leonardo Pieraccioni con Pare parecchio Parigi, a seguire Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli che ha scelto il centro storico, poi la serie Sara, con Claudia Gerini per finire alle riprese in corso del nuovo film di Gabriele Mainetti a piazza Vittorio e a quelle di Özpetek a piazza Sempione il tutto contornato da location ad incominciare, dal traffico cittadino a quelle della vita di periferia e di borgata per raccontare la vita di tutti i giorni, che essa sia in un super condominio o nel centro storico. Le agenzie di scouting specializzate in questo settore, sono i referenti principali per registi e sceneggiatori. Si occupano anche delle relazioni fra produzione e proprietario, nonché delle pratiche burocratiche. Quindi non solo Suburra la serie tv prodotta da Netflix di Aureliano Spadino e Samurai girato nel quartiere Africano ad Ostia e al Tuscolano, La Grande Bellezza di Jep Gambardella e il suo attico con vista sul Colosseo, Romanzo Criminale che racconta le vicende della banda della Magliana girate anche nel quartiere di Pietralata.

Per finire a Caro Diario girato da Nanni Moretti alla Garbatella come la Serie i Cesaroni nel bar dove è la sede della Roma Club con relative riprese dell’appartamento nel quartiere Prenestino in via di Villa Serventi. E si potrebbe andare a aventi all’infinito con I liceali girato al lIceo Mamiani nel quartiere Prati o Distretto di Polizia girato tra Cinecittà e Don Bosco per non dimenticare i film storici di un certo spessore come quelli di Pasolini da Accattone e Mamma Roma al Pigneto o nella borgata Gordiani, per non dimenticare la Dolce Vita di Fellini a Piazza San Pietro e la Fontana di Trevi o i Soliti Ignoti di Monicelli con Totò Gassman e Mastroianni, la Cardinale e Lella Fabrizi, o ancora Vacanze Romane con un tour indimenticabile di una Roma anni ’50 in vespa con Audrey Hepburn e Gregory Peck dai Fori Imperiali a via Margutta, dal Pantheon a Piazza di Spagna una Roma d’altri tempi. Per non tralasciare le serie che ha appassionato i più giovani come Baby (la storia delle baby squillo ambientato ai Parioli, con scene girate sulla Flaminia, Viale Tiziano, e alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Tor Vergata. O Skam 5 girato a Trastevere e ancora le produzioni internazionali, veri colossal come Mission Impossibile quando Tom Cruise scese dalla scalinata di Trinità dei Monti o in via dei Fori imperiali (in Mission Impossible III, Tom Cruise con un motoscafo ha girato una scena sul Tevere) per arrivare all’ultima saga degli 007 girato in parte all’Eur e sulla Nomentana e sull’Appia Antica e a Ponte Sisto o come To Rome with love di Woody Allen che oggi è diventato un tour per turisti e non solo, per visitare le location del film da Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Piazza del Popolo, via Veneto per finire alle Terme di di Caracalla.

Per concludere all’ultimo Fast & Furious 10 e le sue scene adrenaliniche su lungotevere Aventino, in via del Teatro Marcello e piazza Campitelli. Produzioni per il grande schermo, film o serie per la tv che raccontano la “magia” di Roma città eterna, di ieri oggi e domani in mostra con tutto il suo splendore dai suoi monumenti, alle periferie e alle borgate, o la si ama o la si odia. Eppure “girare” a Roma non è facile c’è bisogno di molte autorizzazione per le riprese da quelle rilasciate dal Dipartimento Attività Culturali necessaria per effettuare riprese in aree sia esterne che interne appartenenti a Roma Capitale. In caso di riprese interne che riguardino il patrimonio culturale di Roma è necessario richiedere l’autorizzazione anche alla Sovrintendenza Capitolina. Per le riprese realizzate con utilizzo di animali o con utilizzo di divise e automezzi facsimile delle Forze dell’Ordine c’è bisogno di richiedere il nulla osta alla Questura di Roma, nel caso di riprese realizzate con utilizzo di animali l’autorizzazione va chiesta al Dipartimento Tutela Ambientale, e precisamente al’Ufficio Tutela e Benessere degli Animali di Roma Capitale.

Lo sa bene Emiliano Franci che ha un’esperienza pluriennale con la sua agenzia Inlocation che vanta ben 3303 location proposte suddivise per tipologia e stili, tutti privati, per Cinema, Pubblicità, Moda e Tv, i suoi clienti principalmente sono Case di Produzione Cinematografiche, Televisive ed Agenzie Pubblicitarie. Lui e il suo staff si occupa della ricerca di location per qualsiasi esigenza di Film, Fiction, Spot o Evento a Roma, nelle sue proposte, ville, appartamenti, attici, loft, location insolite di cui alcune molte “esclusive”. «Per chi invece è interessato ad inserire la propria location tra le nostre proposte del sito ricordiamo che basta mandare una e-mail con foto e contatti, utili a noi per capire la tipologia di location e per organizzare un sopralluogo con servizio fotografico. Tutto completamente gratuito - specifica il manager - Inoltre la galleria di foto della casa del cliente, sarà protetta con un watermark che ne impedisce un utilizzo illecito da parte di terzi e sarà identificata con un codice numerico per la tutela della privacy». Un’agenzia a Roma leader nella ricerca di location per Cinema, Tv e pubblicità: «Le location pubbliche sono più difficile da gestire e gli scenografici, i location manager ci richiedono direttamente quelle private - conclude Emiliano Franci - le richieste sono varie le serie televisive post covid hanno richiesto una tipologia a 360°, di tutto, dall’appartamento del tossicodipendente, alla fabbrica abbandonata, al palazzo nobile agli attici con piscina, agli appartamenti di periferia e di borgata. Chi si candida e poi affitta di solito arriva con il passaparola o con l’on line e sui social, il privato deve fidarsi perchè deve far entrare una troupe di 50 persone in casa. Adesso affittare è molto facile il cliente vede le offerte delle singole agenzie che hanno più contatti e più clienti più importanti. La nostra agenzia fono ad oggi ha lavorato con una settantina di case produzioni cinema e una cinquantina di case di produzioni pubblicità che si dividono il mercato su Roma più quelle che fanno Moda e Tv, sul nostro sito è tutto trasparente ed è tutto documentato. Gli ultimi lavori di cui ci siamo occupati, l’ultimo spot pubblicitario di ITA Airways andato in onda tre giorni fa e le location per Nuovo Olimpo l’ultimo film di Ferzan Ozpetek».