Roma, senzatetto trovato morto a Porta Maggiore: sul corpo nessun segno di violenza

Un senzatetto è stato trovato morto stamattina, intorno alle 7, in piazza di Porta Maggiore a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia che sta effettuando le indagini. Al momento l'uomo non è ancora stato identificato, ma dai primi accertamenti la morte è avvenuta per cause naturali: sul corpo infatti, nessun segno di violenza.

Napoli, morto il clochard Davide Fogler. I pm: «Colpo in testa per provare la pistola»

René Robert, 9 ore al gelo nel centro di Parigi: il fotografo star morto nell'indifferenza

Un'altra persona è morta, un 41enne: è stato scoperto ieri sulla panchina di un parco in via Caterina Troiani, a Spinaceto. Anche in questo caso non sono stati riscontrati segni di violenza. Sui due episodi indaga la polizia.