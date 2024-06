Domenica 2 Giugno 2024, 05:55

Lacrimogeni, bombe carta e spintoni. La miccia tra manifestanti e polizia si è accesa ieri pomeriggio durante il corteo nazionale partito da piazza Vittorio e terminato a piazzale di Porta Pia e che ha raccolto circa cinquemila persone. Una manifestazione di protesta contro il governo, contro la guerra e «per la Palestina libera», organizzata da Potere al popolo a cui hanno aderito persone appartenenti a diverse realtà collettive tra forze politiche della sinistra, sindacati, centri sociali, studenti e gruppi di disoccupati provenienti da tutta Italia. In contemporanea, tra le 17 e le 19, un altro corteo si è svolto al Quadraro dove a darsi appuntamento, ancora per lo stop alla guerra, sono stati circa 500 ragazzi di Priot, “Pride romano” contro le politiche oppressive. Per le manifestazioni che hanno attraversato il centro della Capitale sono stati schierati oltre mille agenti, uomini della Digos mentre i blindati della polizia hanno scortato i cortei seguiti dalle pattuglie della polizia Locale.

L’ALLERTA

I protagonisti dei tafferugli però sono stati altri manifestanti, ovvero un gruppo di ragazzi dei collettivi studenteschi che, insieme ad altri universitari, si era dato appuntamento alle 15 in piazzale Aldo Moro per poi unirsi al corteo principale. Arrivati all'altezza di Castro Pretorio, però, alcuni di loro, circa 300, hanno cambiato strada rispetto al percorso concordato svoltando in via Vicenza. Lì i collettivi si sono scontrati con il cordone della polizia in tenuta antisommossa, che stava presidiando la zona e che ha cercato di respingerli. I manifestanti, al grido di «Palestina libera» hanno tirato petardi, bombe carta e acceso fumogeni. La polizia ha risposto usando i lacrimogeni. Poco prima gli stessi studenti hanno lanciato vernice rossa contro i muri della sede dell'Aeronautica militare di viale dell'Università. La tensione è continuata anche nelle fasi successive del percorso perché i collettivi hanno ripreso le loro azioni di disturbo fermandosi davanti alla vicina sede delle Ferrovie dello Stato, lì però non ci sono stati disordini. Gli agenti sono riusciti a convincere gli studenti a rientrare verso l’università Sapienza. Il tutto mentre il corteo principale era arrivato a Porta Pia. Lì i manifestanti hanno dato voce alle proteste «per dire no alle politiche del governo». Non a caso il corteo è stato organizzato in concomitanza con il grande evento di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. Diversi, infatti, i cartelloni contro l’esecutivo e anche la Nato che sono stati esibiti durante il corteo, mentre i manifestanti continuavano a intonare cori a sostegno della Palestina.

LE ANIME DELLA PROTESTA

«Una manifestazione pacifica», hanno ribadito i promotori, nel corso della quale non sono mancate azioni dimostrative da parte delle diverse realtà che ne hanno preso parte. Ognuna ha espresso il proprio dissenso in maniera diversa. Durante il percorso, alcuni manifestanti hanno bruciato un aeroplanino di cartone davanti alla sede dell'Aeronautica. Altri ancora hanno lanciato bucce di melone contro la sede del ministero dei Trasporti. Un’azione non condivisa da altri partecipanti e che ha dato vita a un acceso dibattito tra i manifestanti, subito interrotto, senza nessuno scontro, grazie dall’intervento degli agenti.

LA SICUREZZA

Tutte le zone attraversate dal percorso del corteo principale sono state infatti presidiate dalle forze dell’ordine che hanno blindato i quartieri interessati con agenti nelle strade di accesso. Strade che, al passaggio del corteo, sono state chiuse al traffico. Non sono mancati infatti disagi alla viabilità cittadina, con automobilisti costretti a tornare indietro. Molti anche i controlli ai caselli autostradali per l’arrivo di numerosi pullman di manifestanti provenienti da altre regioni.