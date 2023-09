Sciopero dei trasporti a Roma, stazioni metro chiuse e corse a singhiozzo: ecco l'elenco e le fasce di garanzia

Giornata da bollino nero per i pendolari della Capitale. Come reso noto da Atac (l'azienda pubblica di trasporti della Capitale), proseguono il loro servizio la metro A, la metro B e la metro C. Sulla linea A, a causa dello sciopero del personale di stazione, sono chiuse le fermate Cornelia, Baldo degli Ubaldi, Repubblica, Vittorio Emanuele, Ponte Lungo.

Sciopero a Roma, la situazione

Dalle 13 sono state riaperte le fermate Ubaldo degli Ubaldi e Cornelia.

Prosegue invece il servizio della ferrovia Termini-Centocelle. Atac avvisa inoltre della possibile riduzione delle corse su tutta la rete. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac e l'intera rete RomaTpl. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Le fasce di garanzia

A indire la giornata di agitazione sono state le sigle dei trasporti Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail. Come annunciato dai sindacati, lo sciopero interessa la rete Atac, i bus periferici gestiti dalla Roma Tpl e Cotral: è iniziato alle 8:30 e dura fino alle 17, poi dalle 20 fino a fine servizio. Saranno quindi garantite le fasce di servizio.