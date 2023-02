Scuola, domani lo sciopero degli insegnanti anche nella Capitale: possibili disagi per le lezioni

Sciopero nazionale del personale scolastico domani, venerdì 10 febbraio. La protesta è stata indetta dall’Unione sindacale di Base (USB) e potrebbe riguardare sia i docenti che il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (gli Ata), educatori e dirigenti scolastici.

Prevista anche una manifestazione, dalle 10 di domani mattina, davanti al Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim).

Congedo per piccole donne, la scuola fa un passo avanti

Scuola: domani lo sciopero, le adesioni a Roma

Le stime sulla ricaduta sulla Capitale oscillano da un centinaio fino a circa 300/400 persone che aderiranno allo sciopero con conseguenti possibili disagi per l'organizzazione delle lezioni e degli uffici scolastici. Numeri analoghi sono attesi per il sit-in di protesta sotto la sede del Ministero. L’astensione dal lavoro è stata proclamata per protestare «contro il mancato inserimento dell’aumento degli organici di docenti e Ata»; «contro il regolamento supplenze» e «contro la mancata integrazione Ata del cosiddetto “organico aggiuntivo Covid».

Freddo in aula, i ragazzi della scuola media Volta restano a casa

Scuola, le ragioni dello sciopero





Ancora: alla base dello sciopero c’è anche il percorso di «formazione obbligatoria per i vincitori di concorsi straordinari a totale carico dei lavoratori», «la mancata stabilizzazione dei vincitori di concorsi ordinari e straordinari 2020»; e «la volontà di mantenere i vincoli sulla mobilità dei docenti» che, secondo il sindacato sono così costretti a «non potersi trasferire da una provincia a un’altra rimanendo lontano centinaia, se non migliaia, di chilometri dalle famiglie». Infine, fra le ragioni della protesta anche «l’inadeguato rinnovo della parte economica del Contratto collettivo nazionale del Lavoro, soprattutto per le categorie con retribuzione minore»; il sovraffollamento delle aule e la fatiscenza degli edifici scolastici.