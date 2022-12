Sant’Egidio, domani alle 12 nella basilica di Santa Maria in Trastevere il pranzo di Natale

Sant’Egidio: domani a Roma alle 12 nella basilica di Santa Maria in Trastevere come la Comunità fa ormai da quarant’anni ci sarà il consueto “pranzo di Natale che non esclude nessuno” organizzato con senza fissa dimora, anziani e ucraini accolti in Italia.

Roma, sulla Cassia a gennaio riparte il piano di spazzamento meccanizzato delle strade

«Il Natale di Sant'Egidio, "è #Natalepertutti", è la nostra promessa a chi è più in difficoltà, a chi è povero e solo, a chi è anziano e sente il peso dell'isolamento, ai tanti che si sono trovati a dover chiedere aiuto, perché impoveriti o senza lavoro, sono i nostri amici, a loro regaliamo il Natale» è il messaggio che fanno sapere dalla Comunità che come tutti gli anni è dalla parte dei più deboli. Domani al pranzo saranno presenti il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Si sveglia e trova i regali di Natale sotto l'albero distrutti dal cane, il video è virale

Sant'Egidio così contemporaneamente unirà a tavola 80mila persone in Italia e 250mila in tutto il mondo: «Un messaggio di solidarietà in un tempo di crisi» concludono i volontari di Roma. Una tradizione lontana 40 anni da quel 25 dicembre 1982, data del primo pranzo organizzato dalla Comunità di sant’Egidio quando al tavolo erano sedute le prime 47 persone (fino ad arrivare alle 80mila di oggi, ndr). A tavola verrà servito con tovaglie e posate compostabili, il menù tradizionale della festa (lasagne, polpettone, lenticchie e dolci natalizi) e ciascuno riceverà un dono personalizzato. Numerosi anche gli eventi che si stanno organizzando in questi giorni di festa nelle carceri italiane, da segnalare il pranzo del 26 dicembre a Rebibbia Nuovo Complesso con 410 detenuti.