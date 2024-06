Lunedì 10 Giugno 2024, 08:14 - Ultimo aggiornamento: 08:18

Sotto tutte le medie: quella nazionale (49,65%), quella della circoscrizione Italia centrale (52,54%), quella del Lazio (46,65%) e quella della provincia di Roma (45,02%). A Roma città gli elettori sono sempre più in fuga dalle urne. Dopo la due giorni di voto, su 2.315.114 cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale a votare se ne sono presentati solo un milione e 8mila 876, pari ad appena il 43,58%.

IL PRECEDENTE

Rispetto alle scorse europee - era il 2019 e si votò nella sola giornata di domenica 26 maggio - si sono persi per strada 117mila voti di persone che al seggio non ci sono andati. Cinque anni fa, furono un milione e quasi 126mila elettori. E già all'epoca si rimase sotto la soglia del 50 per cento dei votanti.

TOP E FLOP

AL DI FUORI DEL CENTRO

GLI ALTRI

Nell'analisi dell'affluenza c'è un altro elemento da valutare: nella débâcle romana, tiene il voto nella cosiddetta Ztl, nel I e nel II Municipio. L'affluenza crolla in periferia.Nel II Municipio, Parioli, la percentuale dell'affluenza è superiore anche a quella dell'Italia Centrale, attestandosi al 53,53%. Anche nel 2019 i Parioli furono il Municipio con più affluenza (57%) ma questa volta sono quasi 5mila i romani che al seggio non ci sono andati. Bene anche il Centro Storico (terza posizione con il 47,68% dietro l'VIII Municipio, 49,51%).I flop sono tutti in periferia. Il peggior Municipio per affluenza è il VI, Delle Torri, Tor Bella Monaca per intenderci, l'unico sui 15 Municipi di Roma che, nel 2021, elesse un presidente di centrodestra, Nicola Franco. Sono poco meno di 60mila gli elettori di questo Municipio che si sono recati a votare, il 33,8%. Anche nel 2019 il VI fu il fanalino di coda con il 42,45% dei votanti. Solo che in cinque anni, sono quasi 20mila gli elettori che sono rimasti a casa.Nella classifica dei peggiori ci sono altri Municipi di periferia: Ostia è la medaglia d'argento dei peggiori con 72mila votanti pari al 39,3%. E il terzo gradino del podio per l'astensione lo conquista il Municipio XI Arvalia, il Portuense. Qui i votanti sono stati poco più di 50mila pari al 39,86%. Cinque anni fa, il Portuense fece peggio risultando il secondo Municipio per astensione. Solo che questo risultato venne raggiunto con oltre 58mila votanti pari al 45,73%.A parte i tre Municipi che hanno fatto registrare la più alta affluenza e i tre che, invece, hanno segnato l'astensione più consistente, il resto del territorio oscilla fra un qualcosa in più del 40 per cento e comunque sotto la media della Regione, e uno solo che la supera. In questo caso, con il 47,28% il III Municipio, Montesacro, riesce a scavalcare la media dell'affluenza della Regione (46,65%) collocandosi comq quarto Municipio per migliore affluenza.Tutti gli altri, in realtà, stanno sotto la media regionale: il XII Municipio, Gianicolense, si ferma al 46,15% dell'affluenza arrivando così a poco meno della media del Lazio. Nella posizione successiva, c'è il Tuscolano, il Municipio VII, che è quello che il maggior numero di votanti in valore assoluto, 122mila 245, ma, essendo anche il più popoloso di Roma con i suoi 268.205 elettori iscritti, fa segnare un'affluenza del 45,58%.Percentuale tonda, il 44 per cento, per il IV Municipio, Tiburtino. Segue, subito dopo, il XIII Municipio Aurelio che con poco più di 46mila elettori votanti, si attesta a poco meno del 43 per cento dell'affluenza.In zona semicentrale, il V Municipio, il Prenestino Casilino, che fa segnare oltre 78mila votanti che però, complice gli iscritti (188.973) si ferma solo al 41,64% di partecipazione al voto.Infine, gli ultimi due Municipi: XIV Trionfale e XV Cassia che si fermano entrambi a poco più del 40 per cento di affluenza confermando, quindi, la difficoltà sempre maggiore di portare alle urne chi vive in periferia.