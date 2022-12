Martedì 27 Dicembre 2022, 07:27

Violenza sessuale notturna ad un donna. La vittima si è rivolta ai carabinieri, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi, alla stazione Termini, in piazza dei Cinquecento, raccontando di essere stata, poco prima, palpeggiata da un uomo. La pattuglia Roma Appia ha rintracciato e bloccato il presunto responsabile, uno straniero di 24 anni, che è stato denunciato per violenza sessuale. «Vi prego, aiutatemi - la richiesta disperata della vittima ai carabinieri - poco fa sono stata palpeggiata da uno sconosciuto che è scappato in direzione di piazza della Repubblica».

I militari si sono fatti descrivere i tratti somatici del ricercato e poi si sono messi a scandagliare le vie intorno alla stazione Termini. Così è stato individuato il maniaco, che camminava da solo vicino via Marsala. Gli investigatori hanno portato il fermato in una caserma dei carabinieri. Si tratta di uno straniero di 24 anni. che ha negato di essere il maniaco che ha palpeggiato la donna. Ma la vittima lo ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, come il suo violentatore. Di conseguenza l'uomo è stato portato presso il tribunale a piazzale Clodio per essere processato per direttissima. Anche davanti al giudice l'arrestato ha negato di essere il colpevole dell'aggressione, ma la donna ha confermato il riconoscimento. Inoltre, i carabinieri hanno acquisito le immagini di alcune telecamere della zona ed anche in questo caso i filmati lo avrebbero ritratto nell'atto di violentare la ragazza. Quindi il giudice ha denunciato a piede libero il ragazzo straniero. Tra poco si terrà un vero e proprio processo e, quindi, il ragazzo di 24 anni rischia anche il carcere.



CRIMINE IN AUMENTO

In questo periodo ci sono state molte violenze sessuali. È recente l'arresto da parte dei carabinieri di un maniaco che agiva nel centro commerciale Porta di Roma. L'obiettivo era filmare di nascosto le donne che indossavano la gonna. Si metteva a filmare, con un piccolo apparecchio, e cercava sempre di riprendere le parti intime.

I militari grazie alle segnalazioni da parte di commercianti e delle guardie giurate sono entrati in azione quando il maniaco, un 48enne romano, stava nel centro commerciale. L'hanno bloccato e da un marsupio è sbucato un piccolo apparecchio, quello che adoperava per girare i suoi perversi filmini. I carabinieri hanno trovato decine di riprese illegali. Per lui è scattata l'accusa di interferenze illecite nella vita privata.