Roma, senza fissa dimora somalo aggredisce un uomo in Centro: un amico lo difende e viene ferito al collo da una bottiglia

l fenomeno dei senzatetto e del degrado sembra attanagliare sempre di più il centro storico di Roma e in particolare il I Municipio. E’ delle ultime ore la notizia dell’aggressione di un cittadino somalo di 27 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali ai danni di un 43enne romano che stava passeggiando in via Giovanni Lanza nei pressi di via Cavour con alcuni conoscenti. Il somalo è stato indiziato del reato di tentata rapina aggravata in concorso e tentato omicidio. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti sul posto hanno arrestato il somalo perché secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e ai racconti dei presenti e della vittima, il giovane, con altri complici avrebbe aggredito la vittima, colpendolo con una bottiglia in vetro alla testa e intimandogli di consegnare i soldi in suo possesso. In difesa del 43enne è subito intervenuto uno degli accompagnatori, un romano di 48 anni, ma è stato, a sua volta, colpito al collo con un coccio di bottiglia, che gli ha provocato una profonda ferita.

Alla fine il 27enne somalo è stato intercettato in via delle Sette Sale mentre stava tentando di dileguarsi con le mani e la maglietta ancora sporche di sangue, arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Regina Coeli. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni”, dove è stato medicato e dimesso con 15 gg di prognosi. Un problema grande quello del fenomeno dei senzatetto che nella Ue è aumentata del 70% e che lo stesso Parlamento europeo ha affrontato circa due anni fa con una risoluzione richiedendo a tutti i paesi membri di porre fine al fenomeno dei senzatetto entro il 2030 adottato strategie nazionali quali norme sugli aiuti statali, leggi fiscali e strategie ad hoc.