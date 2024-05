Roma, le terrazze più belle per l'aperitivo e non solo: dai rooftop nei palazzi storici agli hotel in centro

Toccare il cupolone con un dito. Osservare la città tramite un ideale grand’angolo. Godersi un aperitivo con vista spettacolare. In altre parole a Roma è finalmente giunto il tempo di vivere e apprezzare i diversi rooftop dislocati tra palazzi storici e particolari hotel. La città eterna ha infatti proposte per tutti i gusti e tutte le viste: quella che non manca mai è la bellezza tutto intorno. Ecco allora cinque proposte per altrettanti luoghi da apprezzare.

Toccare il Cielo dal De la Ville

Toccare il cielo con un dito è possibile all’Hotel de la Ville, indirizzo Rocco Forte Hotels (Via Sistina), tra Piazza di Spagna e Trinità dei Monti vincitore per il 2024 del Travel Guide Star Award per Forbes.

Qui c’è la “Cielo Terrace Bar” un rooftop situato al sesto e settimo piano: gli ampi spazi sono in grado di accogliere fino a 140 ospiti che godono di uno skyline su Roma amplificato da cocktail ricercati ed una piccola selezione di piatti. L’offerta F&B è supervisionata da Fulvio Pierangelini Creative Director of Food di Rocco Forte Hotels. E se il tempo decide di cambiare repentinamente nessuna preoccupazione: è stata di recente installata una copertura che permette di fruire della terrazza e della sua vista panoramica per tutto l'anno.

Lo Sky bar Adèle, un salotto sospeso tra cielo e terra

Solo otto piani separano dal cielo. Accade da Adèle, lo sky bar sul rooftop dell’Hotel Splendide Royal (Via di Porta Pinciana, 14) che offre una vista a 360°. Inaugurato da tre anni, Adèle è un gioiello di accoglienza e intrattenimento, dedicato al bere miscelato e all’arte del bien vivre incastonato tra Via Veneto e il parco di Villa Borghese: basta sollevare lo sguardo per ritrovarsi al cospetto della Basilica di San Pietro. Nata come terrazza estiva, Adèle grazie a un sistema di moderne vetrate diviene un luogo aperto tutto l’anno: un caldo e accogliente salotto d’inverno e un’oasi di gioia e spensieratezza. Regista di accoglienza è il direttore Gianmarco Panico a cui si affiancano il bar manager Giovanni Faedda e l’Executive chef Stefano Marzetti.

Da Bulgari rivive la maestosità di Roma

Lo spazio che storicamente riassume la Roma imperiale, oggi si è trasformato nella summa della magnificenza tra passato e presente. Si tratta del “Bulgari Hotel” (Piazza Augusto Imperatore, 10) e la sua massima espressione è il ristorante Niko Romito dove viene reinventata la tradizione culinaria transalpina puntando su ingredienti essenziali, insieme con la cultura, l’eleganza e la vitalità che contraddistinguono il made in Italy. Sotto la guida dello chef tre stelle Michelin Niko Romito e del resident chef Chef Emilio Di Cristo, lo spazio dispone di giusto 26 tavoli che si celano tra le fronde di un giardino privato; da qui con un’ampia terrazza si apre la vista magnifica sul Mausoleo di Augusto, grazie alla strategica posizione al 5° piano.

Dal 1893 Terrazza Hassler accoglie ospiti da tutto il mondo

Basta spostarsi di poco e la visione della città cambia radicalmente. Accade a chi osserva la scalinata di Trinità dei Monti e sceglie di salire al settimo piano dell’Hotel Hassler, che dal 1893 accoglie ospiti da tutto il mondo. Qui la preesistente terrazza ad uso esclusivo dei clienti dell’hotel è stata trasformata, dopo un lavoro di restyling e ingrandimento fortemente voluto da Roberto e Veruschka Wirth, in un luogo unico, circondato da un blu dominante che si mischia con quello del cielo, delle ceramiche e dei complementi d’arredo. Con lo sguardo che spazia da San Pietro al Campidoglio, tra un selfie e uno scatto panoramico, ad accogliere i clienti ci pensa Andrea Moschetti Restaurant & Bar Manager, mentre l’autore della proposta gastronomica della terrazza è Marcello Romano, Executive Chef campano.

Le stelle di Les Etoiles

Una vista che spazia sullo skyline di Roma con un’unica, indiscussa protagonista: la Cupola di San Pietro, svettante e sfacciata quando la si guarda dalla terrazza e dal rooftop del Ristorante Les Étoiles con bar e bistrot, le cui vetrate si fanno custodi uniche di un panorama indimenticabile. Qui il ristorante non a caso chiamato Les Etoiles - Le stelle abbraccia e fa sentire a proprio agio sia gli stranieri che i romani che, proprio come la famiglia proprietaria dei Mencucci, affidano i loro momenti di convivialità all’executive chef William Anzidei, che guida la cucina supportato da una brigata fidata e dal sous chef Marco Sallusti, mentre in sala lo staff è guidato dal maître Paolo Bicorni. Il ristorante Les Étoiles si trova sul rooftop dell’Hotel Atlante Star (via dei Bastioni) tra i quartieri Prati e Borgo Pio, fondato dal capostipite Benito e oggi gestito dai figli Federico, Roberta e Francesca Mencucci; seguendo le orme del padre, vivono l’attività di famiglia e donano al luogo il tocco dell’autentica ospitalità capitolina.