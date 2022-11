Roma, strisce pedonali "impossibili" a viale Aventino: barriere bloccano il passaggio. «Non si può attraversare»

Impossibili da attraversare. Sono le strisce pedonali su viale Aventino. Se le percorri, poi rimani bloccato in mezzo alla strada: senza poter raggiunge l'altro lato. A interrompere la segnaletica ci sono le barriere che dividono il marciapiede dalla corsia degli autobus. Si rimane così sulla pista dove passano le biciclette, con il rischio di essere travolti. Eppure pochi mesi fa si era festeggiata la conclusione dei lavori del cantiere.

Le strisce "impossibili" di viale Aventino, i lavori

Da marzo viale Aventino ha un nuovo look. I sanpietrini sono stati rimossi dopo diversi mesi di lavori (che hanno suscitato anche l'ira dei negozianti per quanto sono durati). Ora i marciapiedi sono più ampi e l'asfalto permette alle vetture anche di scivolare meno. I blocchetti in selce, però, sono rimasti: nella parte in cui posteggiano le auto. Non ci si è accorti, tuttavia, del problema delle strisce pedonali.

Il problema per chi attraversa

Quando si attraversa la via che va da Piramide a Circo Massimo bisogna superare la corsia riservata agli autobus. Ma non in tutti i punti è possibile, perché ci sono le barriere a delimitare il passaggio. Solo in alcuni casi è possibile l'attraversamento. Per il resto, niente. Ma le strisce pedonali, e qui sorge il problema, sono state indicate lo stesso: con grande confusione, dunque, per i pedoni.