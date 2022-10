Sabato 15 Ottobre 2022, 06:57

Dopo una settimana scandita da disagi e caos, anche il weekend si preannuncia infuocato. Fra l'udienza speciale di papa Francesco, le gare sportive, le potature e le manifestazioni non c'è pace per i cittadini. L'evento principale sarà in Vaticano: sabato, il Papa riceverà in udienza speciale a San Pietro, dalle 10 alle 12,30, il movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione. La previsione è un afflusso di 60mila persone, molte delle quali giungeranno a Roma con i pullman. Sono state pertanto istituite delle aree di sosta dedicate ai bus, si tratta di quelle nei pressi della fermata Anagnina della metro A. Di fatto, tutto il Vaticano e Borgo saranno chiusi al traffico con divieti di sosta.

Non lontano, a viale Giulio Cesare si svolge fino a domenica la festa del cioccolato per cui tutti i vari capilinea dei bus saranno spostati. Per oggi, sono in programma una serie di manifestazioni a Trastevere e in centro. Fra le 8 di questa mattina e mezzogiorno, a Trastevere, di fronte il Ministero dell'Istruzione, manifestazione di Blocco Studentesco. Previsti divieti di sosta e possibili temporanee chiusure e deviazioni. In centro storico, due manifestazioni a piazza Santi Apostoli: la prima mattinata, dalle 10.30 all 14.00 a cui dovrebbero accorrere circa 100 persone. La seconda manifestazione invece, dalle 16 alle 20, avrà come oggetto la pace e la crisi economica. Annunciate 600 persone. Divieti di sosta sulla piazza e possibili rallentamenti nell'area di via Cesare Battisti/piazza Venezia.

Arriviamo a San Giovanni: dalle due alle sette del pomeriggio, manifestazione dell'Associazione Internazionale Vittime del Terrorismo a sostegno della pace in Ucraina. Prevista la partecipazione di 1.500 persone. Possibili temporanee chiusure al traffico e deviazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. E si passa a piazza dell'Esquilino con la manifestazione contro il caro vita, dalle 17 alle 20. Prevista la partecipazione di 300 persone. Si chiude con il Campidoglio dove alle 18 si terrà una manifestazione Verità per Hasib Omerovic il rom precipitato da una finestra durante una perquisizione della Polizia. Arrivando poi a domenica. Dalle 10:30 alle 13:30 nell'area di villa Borghese è in programma una manifestazione sportiva. Saranno deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9 alle 11, si correrà una gara podistica Roma Urbs Mundi con partenza e arrivo su via dei Cerchi. Il percorso interesserà, fra le varie, porta Capena, Aventino, Piramide Cestia, Ostiense, San Gregorio, Fori Imperiali, piazza Venezia, IV Novembre, via Nazionale, via Milano, piazza di Spagna, via Condotti, via del Corso, piazza del Popolo, piazza Navona, corso Rinascimento, corso Vittorio Emanuele, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via del Teatro Marcello, via dei Cerchi. Le strade saranno chiuse dalle 8:30 e saranno deviate le linee di bus. Nello specifico: H 3NAV - 8BUS - 23 - 30 - 40 - 44 - 46 - 51 - 52 - 53 - 60 - 62 - 63 - 64 - 70 - 71 - 75 - 80 - 81 - 83 - 85 - 87 - 118 - 160 - 170 190F - 280 - 492 - 628 715 - 716 - 781 792 - 916F - C3. Sempre domenica, dalle 7 alle 18, potature in viale Adriatico. Alle 15, all'Olimpico, Lazio Udinese.