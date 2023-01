Venerdì 27 Gennaio 2023, 08:09 - Ultimo aggiornamento: 09:06

E' una casetta di legno ma l'utilizzo che ne andrebbe fatto è decisamente un altro. Perché quella struttura colorata sulla quale amano arrampicarsi e giocare decine e decine di bambini nel parco giochi di Piazza Del Fante, in Prati, da qualche giorno è utilizzata come rifugio di un senzatetto che, lì, ha lasciato persino le sue cose: una coperta di lana, qualche cartone, una valigia, bottiglie d'acqua e buste di plastica. Un dormitorio abusivo diventato inaccessibile per i bimbi.

La segnalazione arriva da alcuni genitori del quartiere che hanno pubblicato le foto del bivacco sul gruppo Facebook Sei di Prati se: il clochard che l'ha occupata, per ripararsi dal freddo, ha persino utilizzato un cartone a mo' di porta. «Il problema è che questa persona dovrebbe essere aiutata e non lasciata qui a dormire in un parco pubblico tra l'altro utilizzato dai bambini», scrivono in molti. Perché quell'area verde che di giorno è il ritrovo di famiglie e bimbi, come tante altre a Roma, di notte si trasforma in punto di ritrovo per senza fissa dimora. E al mattino si sveglia ricoperto da una coltre di spazzatura, cartacce, lattine di birra, bottiglie di alcolici. Degrado e incuria continuano a fiorire, per buona pace dei bambini, i primi a farne le spese.