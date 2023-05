Roma, il Diabolik degli scooter del parcheggio dell'università in zona Policlinico: preso e denunciato

«Questa storia dei motorini rubati nel parcheggio dell'Università e del Policlinico Umberto I, andava avanti ormai da marzo. Anche io sono stato derubato, spero di recuperarlo». Così si esprime una delle tante vittime del "Diabolik degli scooter". Un incubo che ogni giorno diventava realtà. Continua: «Non sono il solo ad essere stato derubato. Insieme a me ci sono tanti studenti e tanti medici che aspettano di ritrovare il proprio mezzo».

Roma, scattano le foto alle porte: presi tre stranieri (di origini romene). Così la gang riprendeva le serrature nei palazzi

Furto in abitazione a Frosinone, ladri bloccati in strada: l'arresto tra gli applausi dei cittadini

Le forze dell'ordine messe in allerta, avevano iniziato da tempo a creare diversi appostamenti per capire i movimenti del ladro.

Così, dopo quasi tre mesi di furti sono riusciti a beccare il responsabile. Si tratta di un uomo italiano di 58 anni, evidentemente con una sfrenata mania per le due ruote. La sua tecnica era infallibile: entrava con un motorino già sottratto all'interno della struttura, lo lasciava lì e riusciva con un'altro nuovamente rubato. Sostanzialmente ne prendeva uno e il giorno dopo tornava a riprendere quello del giorno prima. Il 58enne é statopreso ieri pomeriggio dagli agenti di polizia. Le accuse nei suoi confronti sono: furto e ricettazione. Le denunce sono state effettuate in tre diversi commissariati di Roma Capitale. I carabinieri continuano ad indagare per ritrovare i tanti mezzi ormai spariti.