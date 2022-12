Roma, arriva il presepe vivente alla Basilica di Santa Maria Maggiore

L’incanto delle luci di Natale arriva anche all’Esquilino, con il tradizionale albero di Natale posizionato davanti la storica Basilica di Santa Maria Maggiore.

Le foto scattate dall’alto mostrano tutta la bellezza della sede, la sola delle quattro basiliche papali a conservare strutture paleocristiane, che lo scorso 8 dicembre ha accolto anche Papa Francesco per una preghiera davanti all’immagine della “Salus Populi Romani”. La 102esima visita del Papa, per la precisione, avvenuta prima del tradizionale Atto di venerazione all’Immacolata in Piazza di Spagna.

Una Basilica da sempre vanto dell’Esquilino, che proprio in questi giorni ha ricevuto i complimenti dai residenti della zona sul gruppo Facebook per la sua comunicazione innovativa attraverso una pagina social volta ad aumentare la notorietà e di conseguenza anche il flusso di turisti. Questo per mettere da parte, almeno per un attimo, tutti i problemi di cui è protagonista quotidianamente il Rione.

Con l’accensione dell’albero e la benedizione del presepe, dunque, proprio la Basilica ha dato il via agli appuntamenti natalizi che si svolgeranno per tutto il mese di dicembre. A partire da sabato prossimo 17 dicembre in cui 1000 figuranti sfileranno da San Giovanni in Laterano a Santa Maria Maggiore per la prima edizione del Presepe Vivente. L’appuntamento è alle ore 14.00 in Piazza Giovanni Paolo II, dove partirà il corteo storico che passerà per la Chiesa dei Santi Marcellino e Pietro, la Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, per arrivare alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.