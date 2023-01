Domenica 8 Gennaio 2023, 22:30 - Ultimo aggiornamento: 22:35

Via alle potature in via Nomentana, per incrementare la sicurezza stradale. Con qualche settimana di inevitabili disagi per i romani che percorrono una delle strade già abitualmente annoverata tra le più trafficate della Capitale, soprattutto nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio. La manutenzione straordinaria - a cura degli operatori del servizio giardini comunale - riguarderà i platani del tratto compreso tra Porta Pia e l’incrocio con viale Regina Margherita, uno dei più delicati per la mobilità cittadina: alcuni alberi saranno soltanto potati, altri saranno completamente sostituiti con altre piante. I lavori, particolarmente rumorosi, saranno eseguiti in orario diurno, per non rendere difficile il sonno degli abitanti dei palazzi che affacciano sul tratto della Nomentana interessato dall’intervento.



I PUNTI CRITICI



La strada sarà chiusa tutti giorni dalle 8 alle 18 (sabato e domenica esclusi) nella parte più centrale della strada: quella, appunto, tra Porta Pia e viale Regina Margherita. La circolazione sarà sicuramente interdetta sulla carreggiata centrale dell’arteria - quelle dove insiste la gran parte del traffico privato e che ospitano le corsie preferenziali per autobus, filobus e taxi - ma lo stop sarà verosimilmente esteso anche alle fasce laterali, creando una situazione molto difficile per chi percorre abitualmente la Nomentana. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta (giorno e notte) sul lato destro di corso d’Italia - da via Valenziani a Porta Pia - e su tutto il piazzale di porta Pia (dove sarà off-limits anche la circolazione). In via Cagliari, i divieti di sosta e la zona rimozione riguarderanno il lato dei numeri civici pari, mentre in via Reggio Emilia verrà istituito l’obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Alessandria. La strada sarà senza uscita per i veicoli provenienti da via Alessandria, con chiusura in corrispondenza di via Nomentana. Stessa limitazione anche per via Messina, con divieto di sosta con zona rimozione sul lato dei numeri civici pari. Nel sottovia Ignazio Guidi, invece, sarà imposto il divieto di transito per chi si immette da via Nomentana. Divieto di sosta e di transito, infine, anche su via dei Villini e via Andrea Vesalio.

I PROBLEMI



Il traffico nel quadrante andrà prevedibilmente in tilt soprattutto nelle fasce orarie tra le 8 e le 10 (in direzione centro) e tra le 16 e le 18 (verso Monte Sacro e la Periferia). La polizia locale ha predisposto un rafforzamento della presenza di vigili nelle strade interessate, per far fronte alla situazione e tentare di fluidificare la circolazione: particolare attenzione soprattutto per questa mattina, quando l’avvio dei cantieri coinciderà con la riapertura delle scuole e un meteo che annuncia pioggia. Anche perché i lavori dureranno circa un mese, divisi in quattro tranche, e bisognerà armarsi di tanta pazienza. «Si prevede traffico infernale, quindi se potete non passate per la Nomentana», è l’allarme lanciato nei gruppi di quartiere del II Municipio sui social network. E in molti criticano la scelta di iniziare l’intervento soltanto oggi, invece di utilizzare il periodo natalizio. Il piano del Campidoglio prevede poi di continuare le potature e la sostituzione dei platani, gradualmente, fino alla Batteria Nomentana.



LE MODIFICHE



L’Atac ha disposto una serie di deviazioni per cinque linee del trasporto pubblico romano: 60, 62, 66, 82 e 90. I mezzi «in direzione centro da via Nomentana, deviano in viale Regina Margherita, via Savoia, via Salaria, piazza Fiume, via Sulpicio Massimo, corso d’Italia, Porta Pia, via XX Settembre», spiegano dall’azienda di via Prenestina. In senso opposto, invece, i bus «deviano in viale del Policlinico, via G.B. Morgagni, inversione di marcia in piazza Salerno, via G.B. Morgagni, viale Regina Margherita, via Nomentana». Temporaneamente soppresse tre fermate, sul tratto di strada interessato dai lavori.

