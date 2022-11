Roma, se passi per questo posto potresti incontrare un fantasma: il mistero di Berenice al Portico di Ottavia

Mercoledì 30 Novembre 2022, 11:06

Roma non è soltanto un concentrato di storia, cultura e tradizione. La città eterna racchiude anche una serie di miti e leggende che ancora oggi vengono tramandate, generazione dopo generazione. Avete mai sentito parlare del fantasma Berenice? Questo è soltanto uno dei misteri che si aggirano intorno alla Capitale e c'è chi lo avrebbe sentito in uno dei posti più famosi della città. Per i vicoli del Ghetto nei pressi del Portico di Ottavia si parla di una presenza insolita riguardante una delle fanciulle più belle: Berenice, follemente innamorata di Tito che fu costretto a rifiutarla. Ed è proprio secondo la leggenda che il fantasma della donna è presente tra le vie del Portico d’Ottavia dove nel 71 d.C. partì la processione trionfale che celebrava il successo militare d Tito. Inoltre, qualcuno crede che lo spettro, triste e amareggiato, ripeta da secoli: "Ecco, per questo potere, ormai ridotto in rovina, tu mi hai sacrificata…!". FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN-FROM BENSOUND.COM

