Roma, piazza Dante discarica a cielo aperto: nel parco, cocci e malviventi preoccupano i genitori

Immondizia, vetri rotti e malviventi, così è stata deturpata Piazza Dante nel Rione Esquilino, i giardini ormai sono ridotti ad una vera e propria discarica a cielo aperto. Luca abita nel quartiee da anni e crede che sia arrivato il momento di dire basta. «La piazza è stata ristrutturata da poco, per farlo il Rione si è sacrificato molto, abbiamo aspettato parecchio tempo per avere questo luogo. Prima che venisse sistemata infatti, la piazza è rimasta a lungo invasa dai materiali destinati alla ristrutturazione del palazzo delle vecchie poste. Adesso che finalmente si poteva giovare dell'area verde, è diventata terra di nessuno».

Ci sarebbero infatti moltissime bottiglie di vetro abbandonate vicino le panchine, a preoccupare i genitori sarebbe anche il fatto che questi rifiuti pericolosi sarebbero a ridosso dell'area giochi dei bambini. «Il sabato e la domenica mattina, parecchie famiglie si recano nei giardini per far giocare i bambini, ma arrivati a questo punto in molti ci stanno rinunciando.

Io non ho figli ma ho degli amici che li hanno e sono arrabbiati, effettivamente come si può pensare di far correre spensierati dei bambini in mezzo ai cocci».

Nel parco erano state installate anche delle giostre, proprio per far divertire i più piccoli che al momento però sembrerebbero rotte. «Sicuramente a rompere le giostre dei bambini sono stati questi vandali che lo fanno per gioco e non curanza. Non hanno rispetto, si ubiacano tutto il giorno e non fanno nulla, capita spesso inoltre di vedere delle vere e proprie risse che fanno tra di loro anche in pieno giorno, chiaramente nessuno interviene».Non finisce qui, un altro tema infatti è quello che nei rialzi sopra ai gradoni, ci sono dei posti letto di diversi senza tetto che si sentono a casa. «Si può trovare di tutto, vecchi televisori, indumenti, scarpe, coperte, materassi e molti altri rifiuti. La piazza è in totale anarchia, mi chiedo che cosa aspettino i servizi di pulizia dedicati ai giardini e alla raccolta rifiuti a sgombrare l'area una volta per tutte, probabilmente nessuno ci passa da diverse settimane».

Una situazione agghiacciante che ha dell'incredibile, la preoccupazione e la rabbia di genitori e residenti è assolutamente lecita. L'augurio è che chi di dovere si occupi di risolvere la condizione di abbandono della piazza quanto pima.