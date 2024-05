Lunedì 27 Maggio 2024, 06:55

C’è il rischio che tornino le mascherine, le chiusure in casa?

«Assolutamente no. Anzi, questo piano serve esattamente a scongiurare il rischio di nuove pandemie e lo sottolinea l'attenzione posta dagli organi tecnici e politici regionali».

Francesco Vairo, dell’Istituto nazionale per le Malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” è il responsabile del Servizio regionale di Sorveglianza delle Malattie infettive che ha sviluppato il piano da un punto di vista scientifico.

Come pensate di scongiurare questo rischio?

«Attraverso il monitoraggio e la sorveglianza costanti. Il Giubileo, con i suoi 30 se non di più milioni di pellegrini previsti, si svolge nell’arco di un anno. Abbiamo degli eventi che saranno momenti di aggregazione. Che saranno oggetto di controlli più specifici».

Quali sono le malattie per le quali è più alto il rischio?

«Il quadro è complesso. Difficile indicare una specifica malattia anziché un’altra. Ad esempio: il maggiore afflusso di persone verso esercizi di vendita di cibo e bevande potrebbe innalzare alcuni livelli di rischio. Ci sono patologie connesse con il sovraffollamento delle strutture ricettive. O, ancora: malattie respiratorie, quelle trasmesse da zanzare o zecche o altri vettori. Il Piano serve a questo: tenere tutti questi elementi sotto controllo. E, nel caso in cui ci fossero degli allarmi sanitari, intervenire nel più breve tempo possibile per contenere le infezioni assicurando cure adeguate anche ai pellegrini».

La Dengue è la sorvegliata speciale?

«Lo è. Ma insieme ad altre malattie. Una valutazione del rischio costante renderà sempre aggiornati i "sorvegliati speciali".

Considerando che alcuni eventi religiosi dell’Anno Santo cadono nel periodo di maggior diffusione dell’influenza stagionale, quanto è consigliata la vaccinazione preventiva per i soggetti più fragili?

«La vaccinazione è consigliata indipendentemente dal Giubileo. Visto che molti romani, quindi fra loro anche soggetti fragili, parteciperanno agli eventi religiosi dell’Anno Santo, la vaccinazione è consigliata a prescindere ma sarebbe un errore far passare il messaggio di mettere in relazione Giubileo e aumento delle vaccinazioni. La vaccinazione per i fragili è sempre altamente consigliata».