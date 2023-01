Roma, liberata la casetta per bambini "dormitorio" del clochard: ripulito il parco giochi di Prati

E' tornata ai bambini la casetta di legno del parco giochi di piazza del Fante, nel quartiere Prati, che da qualche giorno era diventata rifugio di un senzatetto. Dopo la denuncia del Messaggero, la struttura che era stata occupata abusivamente è stata liberata spontaneamente dal clochard che lì dentro aveva persino lasciato le sue cose: cartoni, valige, bottiglie di plastica, sacchi della spazzatura.

Roma, il senzatetto che dorme dentro la casetta dei bimbi nel parco giochi di Prati

Il I municipio, guidato dalla presidente Lorenza Bonaccorsi, ha ripulito l'area verde e ripristinato la casetta che è stata dunque riconsegnata ai bimbi, legittimi destinatari di un luogo concepito proprio per loro.

La segnalazione

La segnalazione del rifugio era arrivata da alcuni genitori del quartiere che avevano pubblicato le foto del bivacco sul gruppo Facebook "Sei di Prati se": il clochard che l'aveva occupata, per ripararsi dal freddo, aveva persino utilizzato un cartone a mo' di porta. «Il problema è che questa persona dovrebbe essere aiutata e non lasciata qui a dormire in un parco pubblico tra l'altro utilizzato dai bambini», hanno scritto in molti. Richiesta esaudita.