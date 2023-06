Roma, parcheggiatori abusivi e ambulanti nella notte. Assediata l'area del Colosseo. Le minacce: «Devi darmi 3 euro»

«Devi darmi 3 uero per stare qui». Così iniziano quasi tutte le serate di movida per giovani e non, che si apprestano a bere qualcosa vicino al Colosseo a Roma. A due passi dalla Domus Area, tra via Carlo Botta e via delle Terme di Traiano, la zona viene presa d'assalto da più parcheggiatori abusivi che senza ritegno, ma con grande arroganza, minacciano pretendendo soldi a chiunque posteggi nelle linee blu o bianche della capitale.

Tre o quattro extracomunitari, quasi divisi per turni

Presidiano le strade e soprattutto nel periodo estivo non danno scampo a nessuno.

Sono tre o quattro extracomunitari che puntalmente passeggiano avanti e indietro per la via affollata, correndo e accostandosi con grande maleducazione ed insistenza a tutti coloro che scendono dalla propria vettura. Più il posto è vicino all'area di'interesse, più «costa tanto» spiegano. Come se non bastasse l'agitazione alla quale sottopongono e la paura di eventuali danneggiamenti alla propria macchina, i simpatici signori, ci raccontano, sono anche in grado di cambiare i soldi nel caso in cui qualcuno non avesse a portata di mano delle monete. Le tariffe, o meglio l'obolo, sono specifiche: dai 3 ai 5 euro. Proprio come un vero Parcometro Pay&Go.

Paura ed estorsione sotto gli occhi di tutti

Uomini, donne o ragazzi, tutti cadono nel loro tranello. Se la vittima è straniera ancora meglio. Nessuno si rifiuta di metter mano al portafogli di sera per evitare dannose discussioni. Così davanti agli occhi, infastiditi ed increduli di tutti, la mano si allunga e l'estorsione è fatta.