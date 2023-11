Il primo del nuovo anno arriva Roma Parade, l'evento in Centro storico

Il primo giorno del nuovo anno a Roma sarà più “caldo” del solito. Torna la celebre Rome Parade che per l’edizione 2024 annuncia ancora più performer degli altri anni! Un’energia a corrente continua che si sprigionerà nel Tridente della Capitale, a partire dalle ore 15:00, con partenza da Piazza del Popolo per continuare a via del Corso, via Tomacelli, via dei Condotti, Piazza di Spagna e via del Babuino. Sono state annunciate a Londra, dalla Destination Events, ente organizzatore dell’evento e della contemporanea London New Year’s Day Parade, le formazioni che sfileranno, provenienti in gran parte dagli Stati Uniti e dall’Italia, per un incontro culturale di gran livello all’insegna del sano e puro divertimento! Da San Angelo, in Texas, arriverà la Angelo State University Ram Band; da San Francisco, California l'Archbishop Riordan High School Crusader Marching Band; dalla Virginia i Charlottesville High School Marching Knights; da Sparks, in Nevada, la Edward C. Reed High School Raider Band; da Overland Park, nel Kansas, la Howlin’ Husky Marching Band, dalla zona settentrionale di Chicago i Libertyville High School Marching Wildcats; da New York i The Saints Brigade Drum and Bugle Corps; da Dallas gli Spirit of America Dancers; dalla comunità femminile sparsa nel mondo la Red Hat Society; dalla California del Sud The Spirit of Great Oak Marching Band & Guard; da Birmingham, in Alabama, la Vestavia Hills Rebel Marching Band; dalla contea di Palm Beach, in Florida, la Vestavia Hills Rebel Marching Band; da College Park, in Georgia, la Woodward Academy. Dall’Italia invece sono confermati alcune formazioni dalle diverse particolarità: gli Artefatti Stilts di Myriam Abutori, le Associazioni Riunite Di Rievocazione Storica Romana di Ivano Cavaterra, il Gruppo Storico e Sbandieratori Città di Castiglion Fiorentino e l’immancabile Gruppo Folk ‘La Frustica’ di Faleria. Ad incorniciare questo lungo corteo artistico saranno i modelli più caratteristici dei Vespa Side Car Tours e i Megaflatable Balloons, mega palloni artistici gonfiabili che, oltre ai tradizionali Rome Parade, Senator e Centurion, presenteranno al pubblico quest’anno due nuovi personaggi: la majorette Marie e il vigile Trevor the Triangle.

Lo spettacolo, condotto da Stefano Raucci e Francesca Ceci, verrà proiettato su due megaschermi in live streaming sul canale YouTube dell'evento.

Oltre alla Rome Parade, Destination Events ha in serbo una serie dei concerti nelle più suggestive basiliche di Roma ed il "Festival di Frascati" che vedrà l'ultimo giorno dell'anno sfilare in una formazione ridotta alcune delle band in programma a Roma.