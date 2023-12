Roma, continuano i furti all'Esquilino: diversi colpi durante il periodo natalizio

Vetri sparsi a terra, auto da riparare e piccoli furti, il 2023 si conclude cosi per i residenti dell’Esquilino che sono sempre più stremati dalla situazione di delinquenza e degrado. Tamara abita nel Rione e conosce bene la situazione del quartiere. «Ormai capita spesso che passeggiando si possano intravedere residui di vetri spaccati. A molti residenti che conosco, infatti, sono stati rotti i finestrini dell’auto e si sono trovati a doverla aggiustare e spendere soldi in seguito all'inconveniente che hanno subito, chiaramente il costo cambia anche in base alla tipologia del veicolo, ma è comunque ingiusto». C’è da dire inoltre che i vetri a terra possono rappresentare anche un pericolo per diverse ragioni. «Andando a spasso col mio cane, ho paura possa ferirsi e sono sempre in ansia, i vetri sono un problema anche per le gomme dei mezzi e per i bambini che potrebbero ferirsi. Quest'estate ho dovuto buttare delle scarpe perchè ci era entrata una scheggia, in quel caso sembrava appartenere ad una bottiglia. Chiunque faccia due passi può osservare con i propri occhi in che condizioni è il Rione e da chi è frequentato, ci sono persone pronte a tutto per qualche spiccio.

Ormai è così a tutte le ore tra la notte e il giorno non c'è differenza, l'unica cosa è che di giorno girando più persone, si ha meno paura quantomeno di essere aggrediti, ma per il resto è davvero una vergogna». L’ultimo fatto è accaduto ad un residente proprio durante le feste di Natale, un regalo poco gradito da parte dei malviventi, che dopo aver spaccato i vetri della sua auto, hanno rubato un paio d’occhiali che erano all’interno. La vettura era una jeep nera parcheggiata in Viale Manzoni nel cuore dell'Esquilino. Il proprietario l’ha parcheggiata lì intorno alle 17:30, dunque di pomeriggio, quando è tornato a prenderla alle 19:30 ha trovato l’amara sorpresa. Dalla vettura mancavano solo un paio di occhiali di poco valore, erano all'interno del bracciolo. Nella maggior parte dei casi infatti le auto vengono danneggiate e il danno subito è superiore al furto commesso.