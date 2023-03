Roma, contromano (e a luci spente) su via del Muro Torto: il video della folle bravata sui social

Andare contromano sulle strade a grande scorrimento: questa la nuova bravata a Roma diventata virale sui social. Ultimo, un video trasmesso da Welcome to favelas di una coppia che ha imboccato via del Muro Torto in direzione Piazza Fiume. Un pericoloso gioco a fari spenti che ha causato il panico tra gli automobilisti. Due persone, a bordo di una smart, hanno suonato il clacson per segnalare il pericolo. Ma nonostante il rischio di un incidente, la bravata (chiamiamola così, sebbene sia molto di più), non è stata arrestata.

La polizia locale da tempo sta monitorando il fenomeno delle corse selvagge, clandestine e delle guide contromano che tocca zone come Anagnina, il Lungomare di Ostia, via Cristoforo Colombo, Piazza Euclide. Per chi guida contromano sono anche previsti il ritiro o la sospensione (fino a tre mesi) della patente, una sanzione, la decurtazione dei punti (fino a 10). Intanto, però, queste bravate diventano virali su internet e il rischio di emulazione è alto.

Di sicuro questo episodio sarà al vaglio delle forze dell'ordine che monitorano la viabilità cittadina. Lo scorso 25 marzo un altro veicolo ha imboccato contromano la Roma-Fiumicino.