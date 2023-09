Roma: minacciato da un malvivente per aver parcheggiato vicino casa sua a Rione Monti

Mercoledì 27 Settembre 2023, 13:47







Un uomo parcheggia la sua auto a Rione Monti, a un passo da casa e viene minacciato da un malvivente che vuole denaro per il parcheggio, intervengono le forze dell'ordine. Roberto abita a Rione Monti in via Giovanni Lanza e solitamente parcheggia vicino alla Torre Dei Cappocci, ieri pomeriggio però qualcosa è andato storto. «Ero di ritorno dal lavoro e ho parcheggiato la mia auto nel parcheggio vicino alla torre dei Cappocci, purtroppo nel piazzale ci sono parecchi malviventi e senzatetto che si aggirano indisturbati ormai da svariato tempo, sono lì giorno e notte . Non è la prima volta che mi capita che uno di loro si avvicini e mi chieda del denaro per aver parcheggiato senza nemmeno avermi effettivamente aiutato a trovare il posto. Infatti anche questa volta il malvivente è sbucato dal nulla dopo che io avevo parcheggiato in autonomia senza alcuna difficoltà nel trovare parcheggio». Quando è sceso dall'auto l'uomo si è ritrovato il malvivente faccia a faccia ed ha cercato di districarsi. «Gli ho fatto capire che non avevo intenzione di pagarlo, effettivamente era anche vero che non avevo spicci con me. Non mi era mai capitato di vederlo da quelle parti ma forse potrei anche non averlo notato, fatto sta che era molto insistente e quando stavo per andarmene ha iniziato ad insultarmi e a minacciarmi». Il parcheggiatore abusivo avrebbe iniziato ad intimidire l'uomo riguardo la sua auto facendo allusioni al fatto che se non l'avrebbe pagato gliel'avrebbe danneggiata, successivamente si sarebbe appoggiato alla vettura a braccia conserte per sfidarlo. «A quel punto mi sono parecchio infastidito per la sua arroganza, così ho deciso di chiamare le guardie che sono intervenute prontamente allontanando l'uomo che è sparito dalla circolazione». Fortunatamente questa volta la situazione si è risolta ma la preoccupazione è che il problema continuerà a persistere.