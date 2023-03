Sabato 18 Marzo 2023, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 08:28

Una giornata, quella di oggi, di sport - maratona di Roma e derby Lazio-Roma - ma anche di passione per i romani. I due eventi saranno in coda, praticamente uno dopo l’altro, e andranno a gravare almeno parzialmente sullo stesso quadrante. La partenza della “Acea Run Rome The Marathon” sarà alle 8 di questa mattina, dai Fori Imperiali fronte Colosseo. I tradizionali 42 chilometri e 195 si snoderanno lungo il centro storico, ma arriveranno anche al Foro Italico e a Ponte Milvio e, dall’altro lato, fino a Basilica San Paolo. Le iscrizioni hanno raggiunto quota 30mila: 14mila maratoneti che avranno al massimo 6 ore e mezza per completare il percorso, 4mila staffettisti e poi 10mila iscritti alla passeggiata amatoriale da 5 chilometri.

Il percorso

Il percorso prevede dopo la partenza sotto il Colosseo di andare verso sud, passando per piazza Venezia, Teatro di Marcello, via Petroselli e Bocca della Verità. Da lì, poi, transitando per piazza Albania, gli atleti raggiungeranno la Piramide Cestia, piazzale Ostiense, viale Marco Polo, la Colombo, viale Ostiense, Marconi, piazzale della Radio, ponte Testaccio, via Marmorata, la preferenziale di lungotevere Aventino, via della Greca per poi percorrere tutto il lungotevere fino a ponte Vittorio Emanuele II. A quel punto, si andrà su via della Conciliazione, porta Angelica, piazza Risorgimento e si entrerà in Prati dove il percorso prevede il passaggio a via Crescenzio, piazza Cavour, Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare, viale delle Milizie salendo a piazzale Clodio, per poi riprendere i Lungotevere fino ai Campi Sportivi passando nei quartiere Flaminio e ritornando verso il centro storico: Ripetta, piazza Augusto Imperatore, piazza di Spagna, via del Tritone, piazza Navona, Corso Rinascimento, Corso Vittorio Emanuele II, piazza Venezia e arrivo ai Fori Imperiali. La Maratona comporterà divieti di sosta e divieti alla circolazione, ma anche deviazioni dei mezzi pubblici. Durante la manifestazione - il cui termine è previsto per le 14.30 - saranno sospese 9 linee: il 2, il 3 nella tratta fra Trastevere e Porta Maggiore, poi il 30, il 40, il 64, il 79, il 77, il 280 e il 628.

Le deviazioni

Altre 9 linee subiranno deviazioni del percorso e ben 54, fra Atac e Roma Tpl, saranno limitate. Come sempre in occasioni del genere, sarà anche chiusa la fermata della linea B della metropolitana Colosseo che riaprirà il pomeriggio. Da ultimo, verranno sospese temporaneamente le postazioni di taxi fra le altre ai Fori Imperiali, a piazza Venezia, Bocca della Verità, piazza di Spagna, Torre Argentina, piazza del Popolo e piazza Cavour. Stesso discorso per i parcheggi su strada riservati ai bus turistici: chiusi Circo Massimo, lungotevere Aventino, Petroselli, lungotevere Tebaldi, Giulio Cesare, lungotevere delle Navi e lungotevere delle Armi. Pomeriggio che, praticamente senza interruzioni, scivolerà poi verso il derby fra la Lazio e la Roma in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Di fatto, quindi, senza soluzione di continuità dalla fine del passaggio degli atleti della Maratona, in zona Foro Italico-Stadio, inizierà l’afflusso delle tifoserie che viene stimato in movimento già della 14,30. Su disposizione della Questura, i tifosi della Roma potranno parcheggiare i propri mezzi nell’area di piazzale Clodio mentre per quelli della Lazio sono state riservate le aree a viale della XVII Olimpiade e al Villaggio Olimpico. Dal primo pomeriggio di domenica, e in base alle esigenze di viabilità legate alle fasi di afflusso e deflusso degli spettatori, sono previste chiusure al traffico in viale di Tor di Quinto nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz; lungotevere Maresciallo Diaz nel tratto tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis; ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; lungotevere Oberdan. Il programma completo delle modifiche alla viabilità per Maratona e derby è pubblicato sul sito istituzionale di Roma Servizi per la Mobilità (www.roma.mobilita.it).