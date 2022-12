Roma, sabato manifestazione in piazza della Repubblica contro la guerra e il carovita

C’è aria di ribellione nel weekend, la voglia di manifestare si fa sentire e si concretizza sabato 3 dicembre alle 14.00 con un corteo che parte da Piazza della Repubblica. Si tratta di un corteo nazionale al quale presenzieranno persone provenienti da tutta l’Italia.

Chi parteciperà

Questa volta il numero dei partecipanti sembra essere ingente e il range d’età decisamente ampio. Ad alta voce si faranno largo tra la folla alcuni studenti delle università “La Sapienza”, “Roma Tre” e “Torvergata”. Si uniranno insieme portando avanti i loro ideali, ma non saranno i soli, con loro ci saranno anche i lavoratori.

Le rivendicazioni degli studenti

Una studentessa de “La Sapienza”, con fervore, si fa portavoce degli altri ragazzi e racconta i motivi che l’hanno spinta – e non solo lei – a manifestare: “porteremo in piazza tutte le nostre rivendicazioni” afferma. Sta lottando per il suo futuro e sta combattendo anche per il futuro di tutti quei ragazzi che, come lei, guardando al domani, hanno prospettive sempre più demoralizzanti.

Lo slogan

Ecco lo slogan: “Abbassate le armi e alzate i salari!” Oltre a denunciare un clima bellico presente in varie parti del mondo e una situazione ambientale problematica, i giovani si lamentano delle prospettive di lavoro basse e dei salari ridotti all’osso. Dichiarano di essere contro l’abolizione del reddito di cittadinanza e chiedono di vivere in un ambiente meno competitivo e più pacifico.