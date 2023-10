Roma, gli studenti del liceo Colonna fanno lezione in strada per protesta: «Non ci sono abbastanza aule»

La foto scattata ritrae una lezione di massa dello storico liceo magistrale “Vittoria Colonna” che per lanciare un messaggio fa lezione fuori dalla scuola. Il motivo? Non hanno abbastanza aule per accogliere alunni e formare le classi. Infatti l'istituzione ha dovuto anche respingere 90 iscrizioni e inoltre non possiede neanche lo spazio per attivare i laboratori. Sono mesi che tutta la comunità scolastica a partire dal dirigente a finire agli studenti, chiedono una soluzione immediata per la grave mancanza di luoghi all’interno dello storico palazzo del ‘600 sede dell’istituto sin dal 1872. Lo scorso lunedì 9 ottobre le classi del quarto e del quinto anno hanno deciso di svolgere lezione in strada, sui sampietrini di piazza del Monte della Pietà in segno di protesta.

La petizione

La questione del “Vittorio Colonna” è iniziata a giugno, quando la dirigenza scolastica lancia una petizione su Change.org. Nel testo di quest’ultima si chiede la possibilità di riavere indietro alcune delle aule condivise con la scuola d’infanzia “Trento e Trieste”, parte del “Virgilio”. La risposta non comprensiva è arrivata da parte dei genitori della scuola d’infanzia che commentano il tutto in maniera dura e inequivocabile: “Le aule non sono vostre”. Nei mesi estivi l’impegno costante della dirigenza del “Vittoria Colonna” aveva portato all’incontro con il consigliere delegato per l’edilizia scolastica, il dem Daniele Parrucci. Sembrava che la soluzione c'era per le sedi delle succursali che erano state rintracciate nella sede di Corso Vittorio Emanuele dell’istituto “De Amicis Cattaneo”.

Ma per il momento ancora bisogna aspettare dicembre o addirittura gennaio. Intanto però si viola il diritto 14 appartenente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’Uomo.

"Negato diritto allo studio. Chiediamo una soluzione temporanea"

"Al momento non abbiamo ricevuto notizie ulteriori da Città Metropolitana - racconta Sonia Biondi, genitore componente del consiglio d'istituto - se non l’annuncio della consegna della sede succursale tra fine dicembre e inizio gennaio. Fino a quel momento, però, i nostri ragazzi vengono privati di due se non tre laboratori fondamentali per l’indirizzo del liceo, come decreta anche il diritto allo studio e non hanno una biblioteca e in più i professori sono relegati in una stanzetta perché la loro sala è stata trasformata in aula. Quest’anno la segreteria ha dovuto respingere 90 richieste di iscrizione e anche i trasferimenti da altre scuole sono bloccati, data anche la dimensione ridotta di molte aule che non permette di contenere più di 20-22 alunni. In tutto ciò, la scuola adiacente con la quale dividiamo un piano dell’edificio, ha due aule che utilizza per attività accessorie, aule che durante la pandemia ci avevano prestato in emergenza e che il Vittoria Colonna, con fondi propri, ha sistemato dotando anche di lavagne LIM e connessione internet. Quello che chiediamo è di riaverle, temporaneamente, finché non sarà pronta la nuova succursale”.