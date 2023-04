Roma: idranti scambiati per cestini, lo strano caso dei "rifiuti fai-da-te" in Centro

Via Campo di Marzio, via molto frequentata non solo dai politici ma sopratutto dai turisti. L’oggetto che vedete nella foto ritratta, dovrebbe essere un idrante e invece qualcuno lo impiega come cestino della spazzatura. Roma, continuano i disagi per i troppi rifiuti. L’Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici del Campidoglio ha avviato uno studio sulla percezione dei visitatori stranieri.

Dalle votazioni lanciate sul sito, sono state raccolte circa 66.000 mila risposte, dalle quali si evince che per i turisti Roma risulta essere troppo sporca, con pochi bagni pubblici e un wi-fi di fatto inesistenti.

La lettura di Acos spegne gli entusiasmi: «I servizi di trasporto pubblico hanno ottenuto dai turisti voti ampiamente sopra la sufficienza rispetto a chi li usa con maggior frequenza. Tale divario è facilmente motivabile con la differente area di spostamenti, circoscritta alle zone centrali della Capitale e a stazioni e aeroporti, dove l’offerta di trasporto pubblico e la disponibilità di taxi è maggiore rispetto alle periferie».

I voti, compresi quelli che a prima vista vanno oltre l’asticella della sufficienza, raccontano una città in piena sofferenza. Come detto, il primo problema sono i rifiuti: i cestini stracolmi e i marciapiedi lerci. L’indagine, svolta in autonomia dall’agenzia legata all’Assemblea capitolina, vira poi sui trasporti. Annota Acos: «È significativa la valutazione più bassa, quella della pulizia stradale. identica per turisti e romani: lo spazzamento delle strade offusca la Grande Bellezza».