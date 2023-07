Roma, furto in appartamento in centro: ladri in casa mentre i proprietari erano in vacanza

La casa messa a soqquadro e il furto dell'argenteria di famiglia, questo è ciò che è accaduto in un appartamento in via San Martino Ai Monti nel Rione Esquilino. M.M. la proprietaria di casa è ancora sconvolta: «Siamo partiti per le vacanze e ho lasciato le chiavi a mia cognata, dato che saremmo stati via parecchie settimane. Tutto sembrava procedere per il meglio, fin quando una mattina è venuta per lasciarmi la posta e ha subito capito che qualcosa non andava».

La cognata della signora infatti ha notato che la porta non era chiusa con le mandate, un fatto insolito che le ha fatto scattare un campanello d'allarme. «Non appena ha aperto la porta, ha visto che in casa c'era il caos, a quel punto ha avuto paura e ha chiamato immediatamente la polizia. Subito dopo ha avvisato anche me, che non trovandomi a Roma sono dovuta tornare di corsa, in quanto ero io a dover sporre denuncia».

Al momento sembra che i ladri abbiano rubato delle antiche monete, dell'argenteria e due candelabri, tutti ricordi di famiglia ai quali la donna si sentiva legata. «Un'altra cosa che hanno preso sono i cuscini dove lavoravo al tombolo e sinceramente non capisco il perché.

Per il resto devo controllare se manchi altro in quanto non ho ancora messo tutto in ordine».

Nonostante si trovi in pieno centro storico tra Rione Monti e l'Esquilino la donna non si sente affatto sicura. «Evito di passare a Piazza Vittorio da dopo le 18 in estate, ed inverno mi limito a farlo solo in mattinata. Credo che la zona non sia affatto tranquilla. A peggiorare ulteriormente la situazione e a rendere ancora più insicuri i palazzi, ci sono le case vacanza e i B&B. Purtroppo nel mio palazzo ce ne sono due, a ricevere gli ospiti non c'è nessuno in quanto al momento vengono utilizzate delle cassaforti elettroniche. Ormai c'è sempre molto movimento all'interno del palazzo e dunque anche se c'è rumore nessuno ci fa caso ed i ladri hanno terreno fertile». In questo caso da ciò che è emerso sembrerebbe che i ladri per entrare in casa della signora abbiano usato una chiave bulgara.