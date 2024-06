Roma, finto turista chiede informazioni al bar e il complice ruba la borsa. «Mi ha chiesto come raggiungere il Colosseo»

Due malintenzionati sono riusciti a sottrarre la borsa a Ginevra D., una donna che stava bevendo un caffè in un bar poco distante dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, alla luce del sole. «Erano circa le cinque del pomeriggio quando mi sono seduta per prendere un caffè. Era molto caldo e volevo rilassarmi dopo una giornata di lavoro, ero intenta a guardare il cellulare, quando al mio tavolo si è avvicinato un uomo. Mi ha chiesto come poteva raggiungere il Colosseo, e mi ha detto che era arrivato a Roma da poche ore per visitarla. Dall'aspetto effettivamente era straniero ma non ho pensato che volesse derubarmi, credevo fosse semplicemente un turista».

La donna non si è spaventata perchè l'uomo non sembrava un malvivente.

Era vestito con abiti semplici e poteva essere un turista di passaggio, come le aveva riferito. Per questa ragione ha deciso di aitarlo e non lo ha allontanato. «Gli ho spiegato come fare per raggiungere la sua destinazione, tutto sembrava tranquillo, fin quando l'uomo si è messo a correre senza salutare».

Il tutto è accaduto nel giro di pochi istanti e Ginevra è rimasta letteralmente senza parole. «Proprio in quel momento ho visto un altro uomo sbucare dal nulla e correre con la mia borsa in mano. L'avevo appoggiata nello schienale, e non mi sono minimamente accorta che il suo complice la stesse sfilando dalla sedia. Non ho provato a raggiungerli perché sapevo che non ce l'avrei fatta. Non è la prima volta che mi siedo in quel bar e non credevo che sarebbe successa una cosa del genere. Fortunatamente avevo il cellulare con me, ma dentro la borsa c'era il portafoglio con le carte di credito che ho dovuto bloccare, inoltre avevo prelevato 50 € per avere dei contanti». La donna purtroppo ha pagato il prezzo per essere stata gentile, a quanto pare ormai non è possibile abbassare la guardia neppure al bar in pieno giorno.