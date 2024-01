Roma, dopo le feste all’Esquilino rifiuti ingombranti di ogni tipo abbandonati per le vie del quartiere

Vecchi elettrodomestici, sanitari e mobili di ogni ogni tipo, le strade dell’Esquilino si colorano di rifiuti ingombranti di varia natura. Dopo le festivitá, sembra che qualcuno abbia deciso di sgombrarsi di tutto quello che non gli serviva nel 2024. Anna vive nel quartiere e può constatare con i suoi occhi la situazione. «Quest’estate c'erano i topi e i gabbiani, il cibo dei senza fissa dimora e le bottiglie di birra. Adesso, oltre ad esserci tutto ciò che già c'era, da qualche settimana ci sono sempre più rifiuti ingombranti. Nonostante l'inverno gli animali continuano comunque a circolare e la spazzatura si accumula comunque, come se non bastasse, sembra davvero che qualche residente abbia deciso di fare pulizia».

Oltre al problema animali e malviventi dunque, a creare disagio ora, sarebbe anche qualche residente. «Noi residenti, insieme anche agli abitanti di Castro Pretorio abbiamo affrontanto più volte il tema dei rifiuti ingombranti durante vari incontri.

Gli abitanti sanno benissimo in che condizioni è il quartiere, abbandonare i propri elettrodomestici nelle strade è qualcosa che avrebbero dovuto evitare di fare. Se in molti speravamo che con il nuovo anno la situazione potesse finalmente migliorare, purtroppo dobbiamo ammettere che il 2024 da questo punto di vista inizia malissimo».

Addirittura delle scenografie di uno spettacolo sono state abbandonaate vicino un secchio della apazzatura, una situazione imbarazzante che aumenta il rammarico di diversi cittadini. «Siamo davvero stanchi sinceramente, oltre a documentare con foro e video, fare esposti e denunciare atti di delinquenza, non sappiamo più cosa fare». Lo sconforto di Anna è comprensibile, la speranza in alcuni casi non basta, servirebbero i fatti, ma difronte all’evidenza in molti si stanno arrendendo alla cruda realtà.