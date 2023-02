Roma, all’Esquilino il Festival delle lanterne conclude i festeggiamenti del Capodanno cinese

Una piazza Vittorio Emanuele affollata è quella che ha festeggiato insieme a tutta la comunità cinese dell’Esquilino il nuovo anno del coniglio ormai entrato nel vivo. Come l'Epifania italiana, il Festival delle lanterne segna per tutta la Cina la conclusione delle vacanze di Capodanno, iniziate quest’anno lo scorso 22 gennaio.

Un appuntamento chiave, quello del capodanno lunare, che ha colorato anche quest'anno tutta piazza Vittorio di rosso, con un lungo tappetto posizionato nei giardini, e le lanterne, simbolo principale del festival. Un momento di condivisione, balli e giochi tipici della cultura cinese che hanno attirato anche i romani e i residenti incuriositi dagli allestimenti.

Al centro dei festeggiamenti i temi della condivisione e dell’intercultura, della pace e del rispetto per l’ambiente, declinati nelle diverse forme di spettacolo e riti. Insieme a giochi e balli, ad intrattenere i presenti sono stati infatti anche gli stand posizionati intorno la piazza con la possibilità di assaggiare cibo tradizionale; ascoltare le melodie del tipico guzheng; visionare l’arte e lo stile della scrittura cinese.

“Una bella giornata, in una città aperta e di tutti” -sono i commenti, in particolare, dei residenti dell’Esquilino che, nonostante i mille problemi quotidiani, proprio in queste iniziative ritrovano la bellezza e lo spirito del loro quartiere.

Un momento di condivisione concluso dalla tradizionale parata internazionale, che ha dato il via al nuovo anno del coniglio attraverso il prevalere del colore rosso, simbolo di buon auspicio.