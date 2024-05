Roma, cliente misterioso offre 2000 euro di birra e mancia in un pub al Colosseo

Sabato 11 maggio è stata una serata indimenticabile per un noto pub nel centro di Roma, a pochi passi dal Colosseo. Un uomo, mai visto prima allo "Shamrock Pub", ha lasciato infatti tutti i clienti a bocca aperta con un gesto di straordinaria generosità. L'uomo, presumibilmente scozzese, è entrato nel locale da solo e, dopo aver ordinato qualche drink, si è rivolto al barista con una proposta sorprendente: voleva offrire 2 mila euro di drink a tutti i presenti. Il barista, considerato che il pub non era particolarmente affollato, ha suggerito che 2 mila euro fossero troppi. Il cliente, senza esitazione, ha deciso di offrire comunque mille euro in drink e ha lasciato una mancia, sempre di mille euro, a tutto lo staff.

La sua unica richiesta è stata quella di mantenere l'anonimato. Dopo aver fatto la sua generosa offerta, l'uomo è uscito dal pub alla fine della serata senza rivelare la sua identità, lasciando i presenti e lo staff con un misto di gratitudine e curiosità. E dunque un normale sabato di allegria e birra, si è trasformato in un ricordo speciale per tutti i fortunati clienti. Lasciando anche un velo di mistero attorno alla figura di questo generoso scozzese.