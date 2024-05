Sabato 25 Maggio 2024, 06:29

Oggi il timore per possibili disordini a causa dei cortei in Centro. Mentre domani c’è il Giro d’Italia che fa tappa a Roma, dove è previsto anche l’arrivo di 70mila persone per la Giornata mondiale dei Bambini indetta dal Papa con il raduno, tra oggi e domani, prima allo stadio Olimpico e poi a San Pietro. Così, tra chiusure e limitazioni, si preannuncia un fine settimana complicato per la viabilità capitolina.

Partiamo dalle manifestazioni di oggi. La prima, che si svolgerà dalle 14.30 alle 20, è quella promossa dal movimento "Non una di meno" per la completa attuazione della legge 194 sull'aborto. Il corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II per arrivare a conclusione del percorso a piazza Bocca della Verità, attraversando tra le altre via Merulana, piazza del Colosseo, via di San Gregorio e via dei Cerchi. Ma si temono disordini anche per il raduno promosso da Ultima Generazione che si terrà oggi a piazza Barberini a partire dalle 16.

I PRECEDENTI

Il movimento ambientalista in questi mesi si è reso protagonista di vari gesti vandalici, alcuni anche piuttosto recenti: dall’interruzione del traffico sul Muro Torto (denunciate per questo una trentina di persone) fino all’imbrattamento di alcuni negozi a via Condotti. E quindi anche stavolta c’è il timore di possibili azioni. Sempre per oggi, dalle 15 alle 20, è previsto un altro corteo promosso da collettivi e centri sociali per protestare contro il Governo (e in particolare i decreti sui rave party), con partenza ed arrivo al Ponte Settimia Spizzichino. Prevista una partecipazione di circa 500 persone.

Per stasera, i residenti del quartiere Don Bosco hanno annunciato una marcia per la legalità: rivendicano azioni contro il degrado dell’isola pedonale. La partenza è prevista alle 18 da piazza dei Consoli.

LA VOLATA FINALE

Domani, invece, Roma si tingerà di rosa per la tappa finale del Giro d’Italia. Per l’ultima volata, partenza prevista intorno alle 15,30 dall’Eur mentre l’arrivo dovrebbe essere intorno alle 18,30 in via di San Gregorio. Migliaia di appassionati e curiosi sono attesi per le strade di Roma per quella che sarà la sesta volta del Giro nella Capitale, la seconda consecutiva. Il percorso passerà dal lungomare di Ostia, attraverserà via dei Fori Imperiali, per poi tagliare verso piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina. Le prime modifiche al traffico scatteranno alle 20 di oggi con la chiusura di una parte di via del Circo Massimo.

In città sono attese poi 70mila persone per la prima Giornata mondiale dei Bambini indetta da Papa Francesco. Oggi si svolgerà la prima celebrazione allo stadio Olimpico (cancelli aperti alle 12.30, conclusione dell’evento intorno alle 18.30). Per questo, dalle 7 del mattino saranno chiusi al traffico, in entrambi i sensi di marcia, parte del lungotevere Maresciallo Diaz, ponte Duca d'Aosta e lungotevere Cadorna. Sempre per la Giornata dei Bambini poi è previsto un altro evento domani a San Pietro, con Papa Francesco che presiederà l'Angelus di mezzogiorno. Sempre domani poi è in programma l'apertura mensile domenicale e gratuita dei Musei Vaticani: previsti anche in questo casi migliaia di visitatori.

LA PARTITA

Domani, infine, solite limitazioni nella zona dello Stadio Olimpico per l’ultima giornata di campionato, con la partita tra Lazio e Sassuolo, che vedrà anche l’omaggio all’ex allenatore biancoceleste Sven Goran Eriksson. Fischio d’inizio alle 20.45. Infine, è iniziata ieri e prosegue fino a domani la chiusura di via dei Castani (in zona Centocelle, tra piazza dei Mirti e via dei Glicini) per fare spazio al festival del cibo da strada. La strada resterà chiusa fino alle 12 di lunedì per consentire lo smontaggio delle strutture. Chiusa in parte fino a domenica sera anche piazza Sempione per una festa parrocchiale.