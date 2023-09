Roma, come affittare casa propria per un film: ecco le caratteristiche necessarie e quanto si può guadagnare

Una location per ogni storia, questa è la “missione” della Commissione cinematografica Roma Lazio Film: «La Film Commission mette in contatto il referente della produzione con il referente della location - dice Doriana Attili della Film Commission della Regione Lazio e del Comune di Roma - non siamo dei location manager privati, avendo un ruolo istituzionale non abbiamo un ritorno economico». A Roma l'abitazione del privato cittadino dunque diventa un set cinematografico e quindi business.

Da diversi anni sono attive in Italia e all’estero delle aziende che si occupano di affitto location – un esempio è www.italian-locations.com che offre la possibilità di affittare la propria casa ad agenzie di produzione che può utilizzarla per diversi fini, come ad esempio servizi fotografici, spot pubblicitari o eventi.

Il primo passo è quello di stabilire se la propria casa abbia le carte in regola per diventare un set cinematografico. Qualsiasi tipo di casa si può candidare a diventarlo per un film o una pubblicità; registi e creativi cercano gli spazi più disparati per realizzare i propri progetti. Anche una casa che può sembrare banale, o che a prima vista non sembri avere delle caratteristiche particolari può rivelarsi molto attraente.

La prima caratteristica però da rispettare è la dimensione di solito non sotto gli 80-100 metri quadrati tali da permettere il movimento di una troupe che conta almeno 8 persone. Molto importante è la logistica e quindi l’accesso dalla strada, i tempi sono sempre più stretti e tutto deve essere semplice e veloce.

L’Ufficio cinema concede i permessi a 21 giorni e quando la casa è scomoda non viene scelta. Una cosa importante è l’accesso ai parcheggi privati o nelle vicinanze o l’eventuale richiesta di un permesso per utilizzare suolo pubblico nelle vicinanze dell’abitazione. Quasi sempre, infatti, c’è la necessità di parcheggiare nelle vicinanze camion, furgoni o veicoli di grandi dimensioni. Altri fattori che potrebbero essere determinanti sono la presenza di un ascensore, una buona connessione ad Internet e una strada per arrivare alla proprietà. «Gestiamo location che vanno dai 500 ai 25mila euro al giorno - dice Emilano Franci dell’agenzia Inlocation - se ad essere affittato è un attico super lusso, una clinica, un castello, una villa, il prezzo cambia. Per un appartamento chiamiamolo “standard” di Roma non con un particolare arredamento viene chiesto dai 500 ai 1500 - 2.000 euro, almeno che abbia una dimensione di 80-100 metri quadrati capaci di consentire ad una troupe di muoversi, se sono più giorni poi ci sono anche dei pacchetti, ma ci sono altri fattori che influiscono sul budget, dalla durata, se le riprese avverranno di notte o giorno e soprattutto di quanta gente entrerà. Per un appartamento in centro l’affitto può avere una problematica e cioè la logistica che vale quasi il 50 per cento del costo, se la casa è bella ma è scomoda non viene scelta, quindi una casa ai Parioli può essere affittate da 3mila fino a 10mila. Diverso in centro per soffitti, parquet e mosaici d’epoca che si possono trovare si arriva anche fino ai 10mila, come una Villa Miani può arrivare ad un affitto di 15mila euro. Ci sono poi campagne di Moda molto importanti anche con 200 persone di troupe con con budget quasi come una produzione cinematografica».

Quelle più richieste attualmente sono i Film Cinema e le serie TV per le grosse piattaforma Netflix o Prime come Romanzo Criminale e Suburra ma i costi in periferia di queste produzioni si abbassano. «Ci sono due possibilità - dice il location manager Gianni Grazioli - il produttore esecutivo chiama il location manager, gli fa leggere la sceneggiatura per capire il concept e le location che dovranno essere utilizzate che o le trova in autonomia o in alcuni casi chiama le Agenzie che hanno già un loro data base». Per creare quindi un’occasione di guadagno e proporre un proprio immobile e farlo diventare un set cinematografico si può compilare il form su www.romalaziofilmcommission.it che offre la possibilità di inserire sul suo database la location, che potranno essere selezionate per una futura produzione una valida alternativa è scrivere ad una delle agenzie qualificate come la IN location all’indirizzo info@inlocation.it per avere informazione e le modalità dell’eventuale inserimento del vostro immobile nel loro data base.