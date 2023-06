Roma, due cardellini portati alla Lipu di Villa Borghese. Il loro nido trovato distrutto, la lotta al bracconaggio continua

Due piccoli cardellini trovati per terra sono stati portati come centinaia di altri uccelli alla Lipu di Roma che li ha acolti come fa sempre. «Ci sono due momenti diversi in cui questi animali vengono catturati, il primo è sicuramente il periodo di nidificazione che va da aprile ad agosto, quando i bracconieri illegalmente prendono i piccoli dai nidi per svezzarli e venderli - dice Francesca Manzia, responsabile Centro Recupero Fauna selvatica LIPU di Roma - poi ci stanno tutti gli altri periodi dell’anno in cui catturano gli adulti con le reti anche qui per venderli illegalmente sul mercato nero».

Per i due cardellini che sono stati portati alla Lipu è difficile dire cosa sia successo se sono caduti per un predatore o per mano dell’uomo anche se nell’ultimo periodo si sono intensificati i controlli delle Guardie Giurate Venatorie-Zoofile del WWF Italia e dei Carabinieri Forestali per le denunce arrivate per bracconieri che o con reti o addirittura con la colla catturavano centinaia di Cardellini (cattura illegale perchè uccelli protettii, ndr) Lucherini, Verzellini e Fringuelli.

In Italia esiste un commercio illegale, visto che i cardellini hanno un valore usuale sul mercato che parte dai 30 euro fino ad aumentare a prezzi stratosferici che si aggirano intorno alle migliaia di euro. Oltre per il loro canto i cardellini sono ricercati per il loro piumaggio giovanile soprattutto con la coloratissima livrea del maschio adulto (l’unico indizio per riconoscerli è la barra gialla presente sull’ala, ma manca la macchia rosso scarlatto sulla testa e il bianco sulla guancia che la fa risaltare). »Il cardellino è l’uccellino simbolo della Campania dove è più oggetto di bracconaggio conclude Francesca della Lipu - meno nelle altre parti d’Italia e quindi anche da noi nel Lazio ma la guardia deve rimanere sempre alta per tutti gli animali».