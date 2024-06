Mercoledì 12 Giugno 2024, 07:22

Breve storia di sopravvivenza quotidiana in metro. "Attenzione borseggiatori". La voce stanca risuona nei vagoni della metro poco prima dell'arrivo alla stazione Barberini. Istintivamente i viaggiatori afferrano borsette e zaini per controllare che non siano stati vittime di borseggi. All'arrivo alla stazione Barberini, sulla banchina, c'è un gruppo di ragazzine dall'accento rom che tentano di entrare in un vagone. Urla, grida, vengono respinte da qualcuno e raggiungono le scale mobili che portano all'uscita. Maneggiano qualcosa, una di loro fa un lancio sulle scale mobili che sono in azione verso la salita. Nel frattempo nessuno controlla, nessuna vigila. Cosa ha gettato? Perché? In alto, alla fine delle scale mobili, compaiono sugli scalini diverse tessere, un documento di identità, una carta di credito e altro: appartengano alla stessa persona, una turista francese. E' stata una delle tre giovani a lanciare le tessere? E ora cosa si fa con gli oggetti appartenenti ad altri e frutto probabilmente di un borseggio? Gli addetti alla stazione della metro dovrebbero, per consuetudine, prenderli per poi denunciare tutto alle forze dell'ordine. Quasi mai è così. Spesso, semplicemente, invitano chi ha trovato gli oggetti a recarsi alla più vicina stazione dei carabinieri. Non c'è giorno in cui qualcuno non segnali la presenza di borseggiatori sulla banchina. Spesso le vittime chiedono aiuto a chi è dentro ai box della stazione che rimandano alle forze dell'ordine. Al Comando Stazione Roma Vittorio Veneto di via Barberini conoscono la storia a memoria. "Scusi, ho trovato alla fermata metro di Barberini questi documenti... questi portafogli..". Il carabiniere mostra buste di carta piene zeppe di oggetti. Ogni giorno arriva qualcuno per consegnare ciò che ha trovato, rischiando, tra l'altro, (durante il tragitto) di essere fermato e trovato in possesso di oggetti rubati.