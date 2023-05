Roma: bivacchi, spaccio e sporcizia sul marciapiede di via Principe Amedeo

All'Esquilino furti, confusione, atti osceni, sporcizia e spaccio, il marciapiede di via Principe Amedeo è assediato da diversi personaggi scomodi. Alcuni residenti vivono da anni nel quartiere e lo hanno visto trasformasrsi, è il caso del signor Valentino Lo Curto «la situazione degenera giorno dopo giorno, già negli ultimi sei mesi è peggiorata. Il marciapiede è diventato un accampamento nel quale diversi personaggi fanno di tutto. Ultimamente alcuni sono soliti portarsi da mangiare e sedersi tra le auto, altri si accomodano direttamente sopra di esse e dopo un allegro pic nic gettano i rifiuti e gli avanzi a terra».

Pima c'erano dei cassonetti ma a quanto pare sono stati tolti perchè alcuni ci facevano i bisogni e nessuno li ha mai sostituiti. «Diversi venditori ambulanti infatti pur di non arrivare agli altri cassonetti, qualche metro più in là, gettano anche loro i rifiuti in strada». Questa è solo una piccola parte di ciò che capita quotidianamente in zona, «mi capita di vedere parecchi tossicodipendenti e spacciatori, è risaputo che dove c'è droga si commettono crimini più facilmente».

Diversi malviventi si aggirano da quelle parti in cerca di denaro, «si accontentano anche di pochi spicci, per questo bisogna stare attenti. Vivono commettendo piccoli furti, spaccano le auto e talvolta fermano le persone in strada».

Chi vive in quella via o in altre limitrofe è esausto perchè non riesce nemmeno a riposare indisturbato. La signora Maria ha ormai perso le speranze, «capita di sentire confusione e musica fino a notte fonda, arrivano con le auto o con delle casse e accendono ad un volume incredibile, si ubriacano e poi danzano sulle macchine, non c'è rispetto. Chi non ha la fortuna di avere un garage deve sopportare questo teatrino oppure parcheggiare lontano da casa propria, mi sembra davvero assurdo». Sembrerebbe che ci sia una particolare concentrazione di disagio sopratutto per via del mercato che attirerebbe diversi soggetti e rappresenterebbe per alcuni un punto d'incontro. I residenti non cel'hanno con chi lavora o vende ma con chi sporca e delinque, generando ansia e scompiglio.